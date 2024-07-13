Всеукраинская Ассоциация Музыкальных событий UAME приложилась к тому, чтобы украинский голос звучал за рубежом. Фестивальный сезон включает 10 стран Европы – это Польша, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Франция, Словакия, Германия, Латвия, Румыния, Венгрия.

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Для нас очень важно, чтобы украинский голос дальше звучал за рубежом – в нашем случае, это украинские артисты на европейских сценах, желто–голубые флаги на крупнейших фестивалях Европы, а также сборы средств, физическое присутствие нашей команды на этих фестивалях. Это наша культурная дипломатия в действии,

– поделилась менеджер проектов UAME Марьяна Мокринская.

Украина будет представлена на таких фестивалях:

30.05 – 02.06 Bialystok, Poland – Electrum Up To Date Festival (состоялся)

21.06 – 23.06 Landgraaf, The Netherlands – Pinkpop (состоялся)

27.06 – 29.06 Seinäjoki, Финляндия – Provinssi (состоялся)

27.06 – 30.06 Санкт-Галлен, Швейцария – OpenAir St.Gallen (состоялся)

03.07 – 06.07 Гдыня, Польша – Open'er Festival (состоялся)

04.07 – 07.07 Бельфор, Франция – Les Eurockéennes de Belfort

11.07 – 13.07 Тренчин, Словакия – Фестиваль Pohoda

18.07 – 21.07 Карлсруэ, Германия – DAS FEST

18.07 – 21.07 Смольник, Словакия – Фестиваль 66 hodín

19.07 – 20.07 Рига, Латвия – Positivus Festival

26.07 – 28.07 Сибиу, Румыния – ARTmania

02.08 – 03.08 Лиепая, Латвия – Летний фестиваль звука

07.08 – 12.08 Венгрия – Фестиваль Sziget

16.08 – 18.08 Biddinghuizen, Нидерланды – Lowlands

23.08 – 25.08 Берлин, Германия – TBA

07.09 – 08.09 Мюнхен, Германия – Superbloom

Инициатива Music Saves Ukraine, которую организовала команда UAME еще с начала полномасштабного вторжения, будет иметь физическую зону на 9 фестивалях. Там будет представлена фотовыставка супругов Либерових, в которой задокументирована ежедневная жизнь украинцев.



Выставка фото Либеровых / Фото пресс-службы

UAME поспособствовала тому, чтобы на фестивалях выступали различные украинские артисты. Среди них Hyphen Dash и Lucas Bird, Go_A и Sounds of Ukraine, OTOY, Love'n'joy, Nina Eba, Morwan, Nastya Muravyova, Monoconda, Postman. К тому же на Sziget выступит 11 наших исполнителей.

Украинцы будут выступать на одной сцене с Dua Lipa, Maneskin, Sam Smith, Bring Me The Horizon, а каждый фестиваль, где будут развеваться сине-желтые флаги, запустит сбор средств в поддержку гуманитарных потребностей украинцев.

Как на фестивалях поддерживают Украину / Фото пресс-службы

Команда UAME об "усталости от войны" и организации

Тема Украины за рубежом может звучать не так громко, как хотелось бы. Именно поэтому команда UAME будет присутствовать физически на многих фестивалях, чтобы коммуницировать с гостями и рассказывать о войне.

"Это тоже своего рода информационная площадка, когда иностранцы лишний раз увидят наш флаг, увидят фото, прочитают об известных украинских музыкантов, которые изменили свои музыкальные инструменты на оружие, а также о тех, кто уже никогда не сможет творить музыку. Но на фестивалях мы получаем много поддержки, интереса к нам и к вопросу, что сейчас происходит в Украине, а также приходят люди, которые просто донатят и желают нам победы", – замечает команда.

Интересно, что многие фестивали сами приглашают украинских артистов, для некоторых это уже традиция. С некоторыми приходится много общаться, однако первое же выступление украинца меняет их мнение. Отказ в сотрудничестве – это редкость.

Наша мечта, чтобы для большинства мировых фестивалей букинг украинских артистов был нормой, которая сама собой понятна, а не каким-то особым поступком.

Важно, что Украину публично поддерживают мировые знаменитости на подобных мероприятиях.

"Большинство артистов, топовых артистов, которые выступали – в свое время поддержали Украину. Группа Манескин всегда исполняет песню Gasoline и фаны хорошо знают, о чем эта песня. Дуа Липа также активно поддерживала нас в начале войны и продолжает это делать. Группа Bring Me The Horizon недавно на одном из концертов тоже поднимали наш флаг. Но впереди еще много фестивалей, то увидим", – подытоживают в UAME.