Зокрема, першу перемогу здобула Руслана, а нещодавно, у 2022 році, переможцем став Kalush Orchestra. Які ще виступи українців підкорили Євробачення – розповість 24 Канал.

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Руслана

У 2004 році співачка здобула першу перемогу для України на міжнародному пісенному конкурсі, набравши 280 балів. Тоді виконавиця підкорила публіку енергійною піснею "Дикі танці" (Wild Dances), яку виконала англійською та українською мовами. Це був не просто виступ, а захопливе видовище, яке поєднувало в собі гуцульські мотиви, звуки трембіт, драйв і безстрашність.

Ruslana – Wild Dances: дивіться відео онлайн

Джамала

У 2016 році співачка тріумфально представила країну на пісенному конкурсі. Її пісня під назвою "1944" пролила світло на депортацію кримських татар, підкоривши серця глядачів. Так, вокальна майстерність Джамали в поєднанні з глибоким сенсом, зрештою призвело до перемоги України (534 бали).

Jamala – 1944: дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra

Гурт став одним із відомих українських виконавців, які здобули перемогу на Євробаченні. У 2022 році колектив представив країну з піснею Stefania.

Слід зазначити, що трек має глибоке особисте значення, оскільки фронтмен Kalush Orchestra присвятив його своїй матері Стефанії.

Важливо, що попри заборону політичних висловлювань на сцені міжнародного пісенного конкурсу, лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк звернувся до спільноти, щоб врятувати Маріуполь та українських військових, які мужньо захищали "Азовсталь". Після цього в мережі суттєво зросли пошукові запити за словами "Маріуполь" та "Азовсталь".

За захопливий виступ з українськими мотивами, журі поставило Kalush Orchestra 192 бали, тоді як глядачі віддали музикантам 439 балів.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Вєрка Сердючка

У 2007 році співачка підкорила сцену Євробачення енергійною піснею Dancing Lasha Tumbai. Водночас артистці не вдалося посісти перше місце, оскільки її випередила Марія Шеріфович з композицією Molitva.

Цікаво, що у листопаді 2023 року Вєрка Сердючка вийшла на сцену щорічного концерту зірки Євробачення Het Grote Songfestivalfeest, який відбувся в Амстердамі. Представниця України захопила публіку оновленим виконанням свого треку Dancing Lasha Tumbai, де у приспіві тепер звучать слова Russia GOODBYE.

Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai: дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

Добірку п'яти найкращих виступів України на Євробаченні закриває виступ Злати Огнєвіч у 2013 році. Тоді виконавиця здобула третє місце. Вона вразила глядачів міжнародного пісенного конкурсу заворожливою композицією Gravity.

Цікаво, що виступ артистки мав казкові мотиви. Так, на сцену, яка нагадувала ліс, вона з'явилася на руках у найвищого американця українського походження (2 м 34 см).

Zlata Ognevich – Gravity: дивіться відео онлайн