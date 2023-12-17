Його звуть Колін Берджесс. Чоловік помер у віці 77 років. Водночас причину смерті музиканта поки не розголошують.

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Помер перший ударник AC/DC

Берджесс пішов з життя у віці 77 років. Учасники його колективу зазначають, що музикант був дуже шанованим у своїх колах і звістка про смерть Коліна гурт дуже засмутила.

Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, грай рок в мирі, Коліне,

– зазначили на сторінці гурту.

Колін Берджесс в AC/DC