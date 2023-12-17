Його звуть Колін Берджесс. Чоловік помер у віці 77 років. Водночас причину смерті музиканта поки не розголошують.

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Помер перший ударник AC/DC

Берджесс пішов з життя у віці 77 років. Учасники його колективу зазначають, що музикант був дуже шанованим у своїх колах і звістка про смерть Коліна гурт дуже засмутила.

Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, грай рок в мирі, Коліне,
– зазначили на сторінці гурту.

Колін Берджесс в AC/DC

  • Він долучився до гурту в 1973 році разом з братами-гітаристами Ангусом і Малкольмом Янгом, а також вокалістом Дейвом Евансом і басистом Ларрі Ван Крідтом. Невдовзі після того, як гурт записав перший хіт Can I Sit Next to You Girl і виконав своє дебютне живе шоу в нічному клубі Checkers у Сіднеї, Австралія, Берджесс покинув групу.
  • Барабанщика виключили з колективу після прикрого випадку, який стався на сцені під час виступу в 1974 році. Гурт звинуватив Берджесса, що він вживав алкоголь перед виступом. Музикант намагався виправдатись і запевняв, що йому хтось підлив спиртне у напій. Втім, це не допомогло врятувати ситуацію.
  • Так, гурт залучив нових барабанщиків. Серед них – Філ Радд, який був пов'язаний із колективом протягом тривалого часу. Згодом AC/DC переспівала свій популярний трек Can I Sit Next To You Girl, де Радд виконував нову роль замість Берджесса.
  • У березні 2003 року групу AC/DC внесли до Зали слави рок-н-ролу в Нью-Йорку.