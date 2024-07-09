Пренткович, Варварук та інші: хто з українських блогерів мовчить про обстріл "Охматдиту"

8 липня російські військові цілеспрямовано запустили крилату ракету Х-101 в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, яка влучила в токсикологічний корпус, де перебували важкохворі маленькі пацієнти. Всього в цей день запустили понад 40 ракет по Україні, внаслідок чого постраждали й інші міста, зокрема, Дніпро.

Такий цинізм росіян став черговим потрясінням для більшості українців. Редакція Show 24 проаналізували реакції українських інфлюенсерів на цю трагічну подію.

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Результати показали неоднозначну картину: значна частина блогерів активно долучилася до поширення інформації про збір коштів та підтримку "Охматдиту" й інших постраждалих, деякі інста-зірки продовжили публікувати звичайний контент, не згадуючи про трагічні події, а частина популярних блогерів поширювала мову ворожнечі. Серед інфлюенсерів, які промовчали на тлі масованого ракетного обстрілу України, є славнозвісна Тетяна Пренткович, Дмитро Варварук, Ігор Пустовіт та інші.

Ця ситуація вчергове порушує важливі питання про соціальну відповідальність блогерів, а також про роль соціальних мереж у формуванні суспільної свідомості під час війни. У період, коли країна переживає складні випробування, роль кожного громадянина, особливо тих, хто має значний вплив на громадську думку, стає надзвичайно важливою. На жаль, деякі великі інфлюенсери не усвідомлюють цього. Наприклад, ніяких сторіс чи дописів про ракетний обстріл, чи інформації про збори на відновлення лікарень не опублікувала Тетяна Пренткович, яка має один мільйон підписників, Дмитро Варварук, в якого 1,1 мільйона читачів, і який, до того ж, нещодавно отримав нагороду "Блогер України-2024" та Ігор Пустовіт, на акаунт якого підписані близько 907 тисяч користувачів.

Зауважимо, що Таня Пренткович, її чоловік та діти на тлі свого резонансного відпочинку на Мальдівах переїхали за кордон. Вони стверджують, що їм почали погрожувати, тож через побоювання за безпеку своєї сім'ї прийняли рішення про переїзд.

Це історія не про "покинути Україну", а "залишитися на деякий час за кордоном". Я не вважаю себе зрадником. І не вважаю, що люди, які поки що не повертаються в Україну, є такими,

– розповів у нещодавньому своєму інтерв'ю-виправданні Андрій Гонковський.

Так, пара, що задля своєї безпеки та безпеки своїх дітей виїхала з України, мовчить про вбивства росіянами інших українців.

Дмитро Варварук і його дружина Яна, які теж нічого не постили про обстріл "Охматдиту", мають сина, як і Ігор Пустовіт, що є батьком двох хлопців від шлюбу з Сашею Бо, ймовірно, розуміють стань батьків тих дітей, що опинилися під ракетним ударом і теж переживають за їхні життя, однак прийняли рішення промовчати про терор російських військових.

Серед інфлюенсерів, які ніяк не прокоментували ракетну атаку також є Мар'яна Гутак, Діана Пастух, Оксана Ісак, Галин Андрій та багато інших.

Хто з українських блогерів промовчав про масовану ракетну атаку росіян / Скриншоти з інстаграму

Значна частина цих блогерів не втомлюється виставляти десятки сторіс про черговий giveaway, чи робити щоденну рекламу, проте поділитися збором для порятунку дітей наразі вони не вважають за потрібне, очевидно, побоюючись, що це негативно вплине на їхні охоплення, а, як наслідок – на заробіток.

Сумно усвідомлювати, що мовчать ті, хто звуться інфлюенсерами, інакше кажучи, людьми, що свідомо чи несвідомо чинять вплив на інших, лідери(-ки) думок.

Більшість вищезазначених блогерів та блогерок є чиїмись кумирами, їхні сторіс щоденно переглядають тисячі, а то й сотні тисяч людей. Після перегляду рекомендації про круту помаду від улюбленого блогера хтось піде й придбає її собі, так само після перегляду сторіс улюбленого блогера із закликом про донат хтось теж піде й задонатить. Навіть невелика пожертва від кожного підписника могла б суттєво допомогти у придбанні необхідних медичних засобів чи, наприклад, амуніції для військових, яка є критично необхідною сьогодні, через те, що Росія напала на Україну, а російські військові щодня вбивають невинних українців

Здатність об'єднувати людей, інформувати та мобілізувати ресурси під час повномасштабного вторгнення – це те, що можуть робити відомі інфлюенсери. На жаль, не всі люди з мільйонними аудиторіями це розуміють. Відтак, закликаємо критично оцінювати контент, який споживаєте, та уважно слідкувати за тими, кого вважаєте взірцями для себе.