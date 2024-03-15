Наші думки сьогодні з Одесою, – Олена Зеленська про цинічну атаку на місто та героїзм українців
Джерело:Олена Зеленська
Черговий цинічний російський обстріл Одеси сколихнув всю Україну. Перша леді Олена Зеленська відреагувала на трагедію.
Дружина президента опублікувала допис, в якому розповіла про терористичний удар російської армію. Вона показала кадри наслідків обстрілу Одеси.
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Олена Зеленська відреагувала на удар по Одесі
Перша леді повідомила, що серед загиблих внаслідок російського удару – рятувальник. Олена Зеленська підкреслила, що саме на таких сміливих людях тримається країна.
Наші думки сьогодні з Одесою. З усіма близькими загиблих і поранених унаслідок теракту РФ. На жаль, їх десятки. Також є загиблі, серед них – рятувальник. Схиляємо голови перед тими, хто виконував свій обов'язок. На таких сміливих і сильних людях тримається Україна,
– наголосила перша леді України.
Важливе щодо удару по Одесі
- Вдень 15 березня в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги, а разом з ним і перший вибух. Російські військові атакували місто балістичними ракетами з території Криму.
- Одразу стало відомо про перших загиблих: унаслідок удару загинув фельдшер та співробітник ДСНС, які прибули надавати допомогу постраждалим після вибухів.
- Пропагандисти заявлять про удар по скупченню "іноземних найманців", але насправді на кадрах видно поранених цивільних. Їхній порятунок триває, на місці працюють відповідні служби.
- Станом на 16:20 кількість загиблих зросла до 16 людей. Ще 55 осіб поранено, 10 з них перебувають у важкому стані. Серед них – рятувальники.