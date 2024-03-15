Наші думки сьогодні з Одесою, – Олена Зеленська про цинічну атаку на місто та героїзм українців

Черговий цинічний російський обстріл Одеси сколихнув всю Україну. Перша леді Олена Зеленська відреагувала на трагедію.

Дружина президента опублікувала допис, в якому розповіла про терористичний удар російської армію. Вона показала кадри наслідків обстрілу Одеси.

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Олена Зеленська відреагувала на удар по Одесі

Перша леді повідомила, що серед загиблих внаслідок російського удару – рятувальник. Олена Зеленська підкреслила, що саме на таких сміливих людях тримається країна.

Наші думки сьогодні з Одесою. З усіма близькими загиблих і поранених унаслідок теракту РФ. На жаль, їх десятки. Також є загиблі, серед них – рятувальник. Схиляємо голови перед тими, хто виконував свій обов'язок. На таких сміливих і сильних людях тримається Україна,

– наголосила перша леді України.

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