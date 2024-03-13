"Тільки люта ненависть і біль": Зеленська, Кравець та інші реагують на обстріл Кривого Рогу

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, влучивши у житловий будинок. Українські зірки емоційно реагують на чергову терористичну атаку ворога.

Show 24 зібрав, як українські медійні особи, співаки й ведучі відреагували на удар по Кривому Розі. Це особиста трагедія для тих артистів, для яких Кривий Ріг – рідне місто.

До слова Я теж могла опинитися під прильотом, – Могилевська зупинила концерт після удару по Кривому Розі

Олена Зеленська

Перша леді України висловила співчуття усім постраждалим, їхнім рідним і близьким. Та подякувала тим, хто продовжував рятувати життя.

Дуже боляче, що знову маємо загиблих і десятки поранених унаслідок російського теракту. У Кривому Розі через обстріл частково зруйнована багатоповерхівка. Рятувальні роботи ще тривають,

– поділилась Олена Зеленська.

Наталія Могилевська

Співачка мала виступити з концертом у місті, але через обстріл він так і не відбувся. Спершу Могилевська перервала його через тривогу, а вдруге, коли дізналась про загиблих. Вона прибула на місце удару, щоб допомогти постраждалим.

Я зупинила концерт, поїхала питати, чи потрібна моя допомога. Я можу підтримати збір грошей на квартиру людям, ну хоч щось зробити, бо спільні зараз у цьому горі. Я на сусідній вулиці була, я теж могла опинитися під тим прильотом. Ну я не могла продовжувати концерт,

– казала Могилевська.

Анатолій Анатоліч

Для шоумена Кривий Ріг – рідне місто. Він розповів, що ракета вже вкотре влучає у сусідні будинки, що неподалік від його району.

"Ми переїхали на мікрорайон Східний коли мені було десь років 11. Там була квартира моїх батьків і я вже дорослим повертався з Києва у свій дім і свою кімнату. Допоки батьки не переїхали ближче до мене і своїх онуків. І от ракети вручають в сусідні будинки. А два роки тому окупанти не дійшли до мого будинку під Вишгородом кілька кілометрів. Війна ближче, ніж здається. Як би ми до неї не звикали", – поділився Анатолій Анатоліч.

Олена Кравець

Ведуча розповіла, що влучання ракети сталось у районі, де вона жила дитиною.

Це мікрорайон, де пройшло моє дитинство. Тут досі живуть люди, з якими я зростала. Тут неподалік моя школа. Я знаю цей будинок, цих людей,

– розповіла Кравець.



Олена Кравець про удар / Фото з інстаграм-сторіз

Злата Огнєвіч

Для співачки удар по Кривому Розі – також особистий біль. Вона висловила співчуття та з гнівом висловилась про ворогів.

Кривий Ріг, рідний. Ракетна атака забрала життя. Є важкі поранені, серед них – діти. Тільки люта ненависть і біль. Проклинаю усіх, хто віддає накази, тисне кнопки пусків ракет, спонсорує армію та країну-агресора і вбиває українців,

– написала Огнєвіч.



Злата про удар / Фото з інстаграм-сторіз

Настя Каменських розповіла, що лиш кілька днів тому була в Кривому Розі з концертом, а тепер там сталась трагедія.



Настя Каменських про удар / Фото з інстаграм-сторіз

Наталка Денисенко з болем висловилась про ракетний удар.

"Цей біль. Наші люди. Неможливо просто осягнути, як так можна", – написала акторка.



Денисенко про удар / Фото з інстаграм-сторіз

Ілона Гвоздьова теж висловила співчуття родинам загиблих і постраждалих.

"Кожен день трагедія. Я вже не вивожу. Господи, дай сил. Світла пам'ять загиблим. Співчуття родинам", – написала танцівниця.



Ілона Гвоздьова про удар / Фото з інстаграм-сторіз

Інші реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз

alyona alyona також нагадала про Сумщину. Внаслідок атаки "Шахедів" там постраждав багатоповерховий житловий будинок.



alyona alyona про удар / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, ввечері 12 березня росіяни запустили ракети по Кривому Розі. Сталося влучання у дев'ятиповерховий та п'ятиповерховий будинки. Відомо про 4 загиблих, ще близько 40 осіб постраждало, серед них – діти.