Я теж могла опинитися під прильотом, – Могилевська зупинила концерт після удару по Кривому Розі

Співачка Наталія Могилевська мала виступити у Кривому Розі, але концерт перервався через тривогу і гучні вибухи. Пізніше зірка дізналась про влучання у будинок і перші жертви.

Росія продовжує атакувати мирне населення: ввечері 12 березня стався цинічний удар по Кривому Розі. Окупанти влучили у багатоповерховий житловий будинок.

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Наталія Могилевська була у місті на час удару

У цей вечір Наталія Могилевська мала виступити з концертом. Спершу захід перервався через повітряну тривогу. Співачка записала відео з коридору з тремтячим голосом, де повідомила про "страшенні вибухи". Щоб підтримати аудиторію, Могилевська вирішила заспівати один зі своїх треків.

"Гучні вибухи прямо зараз! Концерт не починаємо! Кривий Ріг, ми з тобою. Це був прильот у житлову багатоповерхівку. Наші співчуття всім постраждалим", – писала артистка.

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У коментарі телеграм-каналу "Свої. Кривий Ріг" Наталія Могилевська повідомила, що після відбою тривоги повернулась до концертної зали. Під час виступу їй сказали, що загинули люди.

Я зупинила концерт, поїхала питати, чи потрібна моя допомога. Я можу підтримати збір грошей на квартиру людям, ну хоч щось зробити, бо спільні зараз у цьому горі. Я на сусідній вулиці була, я теж могла опинитися під тим прильотом. Ну я не могла продовжувати концерт,

– зізналась виконавиця.

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