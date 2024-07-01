Уламки впали прямо біля нас, – Анатолій Анатоліч з сім'єю опинився в центрі вибуху в Києві

30 червня, окупанти вдарили по Оболонському району Києва. Шоумен Анатолій Анатоліч і його дружина піарниця Юла поділилися, що опинилися прямо біля місця, куди впали уламки ракети.

Водночас в епіцентрі вибуху був і лідер гурту ТНМК Фагот. За його словами, вибух був дуже гучним.

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Зіркове подружжя перебувало разом з сином у Київській області. Аж раптом після оголошення повітряної тривоги ППО збила російську ракету, уламки якої впали в 100 метрах від знаменитостей. Це неабияк налякало пару, про що повідомили своїх шанувальників Анатоліч і Юла.

Росіяни не перестають вбивати мирних людей. Звичайний вихідний. Застосовано 2 ракети Р-500 ("Іскандер"). Уламки впали прямо біля нас. Ніл завмер. Ми впали на асфальт. Шок. Ноги тремтять. Чоловіка рятують на наших очах. Не ігноруйте тривоги,

– зазначила піарниця.

Водночас Анатолій розповів, що з сім'єю нічого не сталося. Після побаченого вони одразу поїхали додому та намагалися оговтатися від останніх подій.

Щойно буквально в 100 метрах від нас впали уламки. Біля нас поранило людину. Складно говорити про це. Там намагаються реанімувати людину. Швидка, поліція. Це дуже страшно,

– зізнався шоумен.



Анатолій Анатоліч про ракетний удар / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про удар по Києву 30 червня