Артист розповів, що саме сталося та якою була його реакція на влучання уламків у багатоквартирний будинок. До того ж співак поділився, як відреагували люди, які побачили все на власні очі.

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За словами Фагота, ввечері він приїхав на Оболонь та припаркував машину біля свого будинку. Через десять хвилин чоловік почув гучний вибух, який його спантеличив. Як зазначив Олег, прилетіло десь поруч. Водночас він зізнався, якою була реакція людей на влучання уламків.

Можливо, так відреагував, тому що це сталося фактично під боком. Люди реагували по-різному. Хтось, пробігаючи, вигукнув: "От і нас з бойовим хрещенням". Хтось у сльозах та істериці біг до під’їзду, де це сталося. Звуку повітряної тривоги я не чув, тому все було неочікуваним,

– розповів Михайлюта.

Виявляється, кохана лідера, дизайнерка Ольга Навроцька, дізналася про інцидент вже зі смс-повідомлення свого обранця. Олег лаконічно написав жінці: "От так приїхав квіточки полити додому".

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