Думки зараз з вами, – українські зірки з щемом відреагували на влучання у гіпермаркет Харкова

Вдень, 25 травня росіяни вкотре обстріляли Харків. Так, окупанти влучили у гіпермаркет міста. Тепер повідомляється про велику кількість зниклих безвісти людей, на що вже з щемом відреагували українські зірки.

Знаменитості засудили дії росіян та висловили співчуття рідним загиблих українців. Наразі кількість постраждалих зростає.

Цікаво Зеленський показав моторошне відео гіпермаркету, який обстріляли росіяни в Харкові

Настя Каменських

Артистка, яка наразі перебуває за кордоном, опублікувала відео з місця влучання. Вона зазначила, що всі її думки тепер з Харковом.



Настя Каменських відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юлія Саніна

Солістка гурту The Hardkiss показала скриншот з повідомлення, в якому йдеться про велику кількість людей, зниклих безвісти.



Реакція Саніної на влучання КАБів у Харкові / Скриншот з інстаграм-сторіс

Джамала

Співачка, яка скоро стане мамою, опублікувала відео, на якому видно, як горить гіпермаркет “Епіцентр” у Харкові.

Боже, який жах,

– написала артистка.



Джамала відреагувала на влучання КАБів у Харкові / Скриншот з інстаграм-сторіс

Даша Квіткова

Блогерка виклала фото, де горить гіпермаркет. Водночас вона висловила обурення жорстоким діям росіян.



Даша Квіткова прокоментувала обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Оля Полякова

Артистка опублікувала відео з місця влучання КАБами.

Це жах! Біль! Горе!

– поділилася співачка.



Реакція Полякової на обстріл росіянами Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Alyona Alyona

Одна з представниць України на Євробаченні-2024 поділилася фото з наслідками ракетної атаки. Важливо зазначити, що реперка підписала кадр як українською, так і англійською мовами.



Alyona Alyona висловилася щодо обстрілу Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Григорій Решетник

Ведучий висловив щирі співчуття рідним потерпілих внаслідок жорстокої атаки на Харків.



Григорій Решетник про обстріл в Харкові / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про обстріл Харкова