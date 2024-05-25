Знаменитости осудили действия россиян и выразили соболезнования родным погибших украинцев. На данный момент количество пострадавших растет.
Интересно Зеленский показал жуткое видео гипермаркета, который обстреляли россияне в Харькове
Настя Каменских
Артистка, которая сейчас находится за границей, опубликовала видео с места попадания. Она отметила, что все ее мысли теперь с Харьковом.
Настя Каменских отреагировала на обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис
Юлия Санина
Солистка группы The Hardkiss показала скриншот из сообщения, в котором говорится о большом количестве людей, пропавших без вести.
Реакция Саниной на попадание КАБов в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис
Джамала
Певица, которая скоро станет мамой, опубликовала видео, на котором видно, как горит гипермаркет “Эпицентр” в Харькове.
Боже, какой ужас,
– написала артистка.
Джамала отреагировала на попадание КАБов в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис
Даша Квиткова
Блогерша выложила фото, где горит гипермаркет. В то же время она выразила возмущение жестоким действиям россиян.
Даша Квиткова прокомментировала обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис
Оля Полякова
Артистка опубликовала видео с места попадания КАБами.
Это ужас! Боль! Горе!
– поделилась певица.
Реакция Поляковой на обстрел россиянами Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис
Alyona Alyona
Одна из представительниц Украины на Евровидении-2024 поделилась фото с последствиями ракетной атаки. Важно отметить, что рэперша подписала кадр как на украинском, так и на английском языках.
Alyona Alyona высказалась относительно обстрела Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис
Григорий Решетник
Ведущий выразил искренние соболезнования родным пострадавших в результате жестокой атаки на Харьков.
Григорий Решетник об обстреле в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об обстреле Харькова
- 25 мая воздушная тревога в Харькове продолжалась более 8 часов. Около 16:02 в городе в очередной раз прозвучали мощные взрывы. Сообщалось о попадании в спальном районе.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что оккупанты ударили 2 КАБами по строительному гипермаркету.
- В 16:45 мэр Харькова отметил, что к сожалению, в результате коварного вражеского удара по торговому центру также есть много людей, пропавших без вести. Также много раненых.
- По состоянию на 17:19 в результате удара, по данным Олега Синегубова, 2 человека погибли, еще 24 человека травмированы. На месте находятся профильные службы, всем пострадавшим оказывается помощь.