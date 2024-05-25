Знаменитості засудили дії росіян та висловили співчуття рідним загиблих українців. Наразі кількість постраждалих зростає.
Цікаво Зеленський показав моторошне відео гіпермаркету, який обстріляли росіяни в Харкові
Настя Каменських
Артистка, яка наразі перебуває за кордоном, опублікувала відео з місця влучання. Вона зазначила, що всі її думки тепер з Харковом.
Настя Каменських відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Юлія Саніна
Солістка гурту The Hardkiss показала скриншот з повідомлення, в якому йдеться про велику кількість людей, зниклих безвісти.
Реакція Саніної на влучання КАБів у Харкові / Скриншот з інстаграм-сторіс
Джамала
Співачка, яка скоро стане мамою, опублікувала відео, на якому видно, як горить гіпермаркет “Епіцентр” у Харкові.
Боже, який жах,
– написала артистка.
Джамала відреагувала на влучання КАБів у Харкові / Скриншот з інстаграм-сторіс
Даша Квіткова
Блогерка виклала фото, де горить гіпермаркет. Водночас вона висловила обурення жорстоким діям росіян.
Даша Квіткова прокоментувала обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Оля Полякова
Артистка опублікувала відео з місця влучання КАБами.
Це жах! Біль! Горе!
– поділилася співачка.
Реакція Полякової на обстріл росіянами Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Alyona Alyona
Одна з представниць України на Євробаченні-2024 поділилася фото з наслідками ракетної атаки. Важливо зазначити, що реперка підписала кадр як українською, так і англійською мовами.
Alyona Alyona висловилася щодо обстрілу Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Григорій Решетник
Ведучий висловив щирі співчуття рідним потерпілих внаслідок жорстокої атаки на Харків.
Григорій Решетник про обстріл в Харкові / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про обстріл Харкова
- 25 травня повітряна тривога у Харкові тривала понад 8 годин. Близько о 16:02 у місті вкотре пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про влучання у спальному районі.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив, що окупанти вдарили 2 КАБами по будівельному гіпермаркету.
- О 16:45 мер Харкова зазначив, що на жаль, внаслідок підступного ворожого удару по торговельному центру також є багато людей, які зникли безвісти. Також багато поранених.
- Станом на 17:19 внаслідок удару, за даними Олега Синєгубова, 2 людей загинули, ще 24 особи травмовані. На місці перебувають профільні служби, усім постраждалим надається допомога.