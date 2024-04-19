Серед загиблих діти, – Олена Зеленська зі щемом відреагувала на нічний удар по Дніпру

Вночі 19 квітня Росія вдарила ракетами по Дніпру та області. Є загиблі та поранені, рятувальники продовжують розбирати завали. Олена Зеленська повідомила, що серед загиблих є діти.

Лише два дні тому перша леді зі щемом реагувала на ракетний удар по Чернігову, а тепер розповіла світові про ще один терористичний акт з боку Росії.

До теми Ворог обстріляв об'єкти Укрзалізниці у Дніпрі та області: над усуненням наслідків працюють

Олена Зеленська про удар Росії по Дніпру

Росіяни вкотре вночі вдарили по житлових будинках, коли люди спали вдома. Під ударом також опинилися об'єкти Укрзалізниці. Поки світ спостерігає за тим, що відбувається в Україні, та зволікає з допомогою, від російських ракет продовжують гинути мирні люди.

Знову нічна терористична атака. Росіяни вдарили по житлових будинках у центрі Дніпра та по населених пунктах області. На жаль, багато постраждалих. Серед поранених – залізничники, а серед 8 загиблих – діти. Мої співчуття близьким. Цьому терору не може бути виправдання,

– написала Зеленська у твітері.

Росіяни вдарили по Дніпру та області