Тож 24 Канал розповість, як почався творчий шлях співачки та де її вперше побачили на великій сцені. Також дізнаємося, як слухачі відреагували на пісню, з якою ANKA побореться на Нацвідборі на Євробачення-2024.

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Шлях ANKA до музики

Відомо, що Анна Корченова (справжнє ім'я співачки) народилась у Києві. Вже з трьох років дівчина почала грати на сопілці. У дитячі роки вона співала у фольклорних колективах. За словами виконавиці, вона зростала на українській класиці та народних піснях.

Раніше Анна виступала під псевдонімом KORCHENOVA. Протягом 2022-2023 років вона випустила 13 композицій. Серед них можна як українські, так і англомовні треки з цікавим звучанням.

MISTA;

"Зозуля";

Kryla;

Люлі-люлі;

In the sky;

Ukraine;

FREEDOM.

Під час повномасштабного вторгнення дівчина тимчасово переїхала до Нідерландів. Там вона познайомилась з відомою українською співачкою та ексучасницею гурту ""НеАнгели" – Славою Камінською. Артистки часто збиралися разом і виконували українські сучасні та народні пісні. Тож одного разу в них з'явилась ідея створити спільний трек.

Тож SLAVA KAMINSKA та KORCHENOVA випустили композицію без цензури "На*бали пацана" у стилі фольк-поп. У ній можна почути поєднання 2 етнопісень – "Ти до мене не ходи, куций, коротенький" та "Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела".

SLAVA KAMINSKA та KORCHENOVA – "На*бали пацана: дивіться відео онлайн

Також Анна випускала фіти з українськими диджеями та проводила навчання з вокалу. Зокрема, у 2021 році вона створила власний курс "Proкачай свій голос".

Перша поява на великих екранах

Вперше дівчина виступила на масштабній сцені у 13-му сезоні співочого шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях вона виконувала композицію гурту ДахаБраха – "Карпатський реп". До неї повернулися крісла тренерів Івана Клименка та Наді Дорофеєвої. Анна обрала команду саме продюсера Клименка.

Попри те, що дівчина покинула шоу на батлах, для неї музична кар'єра не закінчилась. Тому що Іван Клименко запропонував співачці співпрацю. Тож тепер з ним та іншим продюсером Романом NERO, виконавиця запустила новий проєкт ANKA.

Участь у Нацвідборі на Євробачення-2024

У листопаді 2023 року Суспільне оприлюднило лонглист учасників Національного відбору на Євробачення-2024. Однією з них стала й співачка ANKA. Однак, дівчині не вдалося пройти етап прослуховувань. Згодом стартувало голосування в Дії, де люди мали змогу самостійно обрати 11 фіналіста. Власне, найбільшу прихильність глядачів здобула саме ANKA. Вона дуже зраділа такій новині.

Те, що мене з таким величезним відривом обрали люди – максимальна несподіванка. Я навіть не здогадуюсь, що це за люди, адже це не моя аудиторія. Розумію, що вони просто обрали того, хто їм подобається, тобто не людину, а саме пісню, і для мене, як для сонграйтера, це найцінніше,

– казала вона.

ANKA розповідала, що подавала 2 пісні на Нацвідбір. Однак, обрали саме "Палала", адже там був хук – тобто, момент у пісні, який найбільше чіпляє. За словами дівчини, у пісні йдеться про складні моменти, які бувають в житті кожного з нас. Основний мотив композиції – це те, що абсолютно нормально, коли бувають труднощі та поганий настрій. Тут лише важливо підійматися та йти далі, як казала Анна.

Дівчина поділилась, що якщо переможе на відборі пісенного конкурсу, то продемонструє в Швеції яскравий та потужний номер. ANKA хоче показати світові силу українців.

Реакція слухачів на пісню конкурсантки

Після оприлюднення пісні широкому загалу, дівчину запідозрили у плагіаті. Зокрема, співачка Наталія Валевська порівняла приспів своєї пісні "Палала" з приспівом треку ANKA з аналогічною назвою. Молода виконавиця теж використала словосполучення "Палала, палала, палала".



Валевська висловилась про пісню / Скриншот з інстаграму співачки

Були й ті користувачі мережі, яким дуже сподобалась композиція Анни. Їх захопила незвична обробка пісні, де можна почути народні та сучасні мотиви.

"Той хто придумав змішати фонк і фолк – просто геній. Неймовірне відображення того, як пересікаються світи народної та сучасної Української музики. Навіть без вокалу трек прям кричить "Україна", такі пісні завжди вигідно виділяються на фоні купи нудної попси, яку більшість країн відправляє на конкурс, браво".

"Не розумію, чому про цю пісню так мало говорять! Дуже стильно, сподіваюсь з часом люди помітять цю перлину".

"Подобається все – і вокал, і пісня, і дівчина. Чіпляє з перших секунд і одразу зрозуміло, що виконавиця з України. Молодець".

"Круто, виконавиця-відкриття для мене! Переслухала усіх – це виконання запам'яталось найбільше та решту порівнювала з цією композицією. Бажаю долучитись до основного складу учасників відбору! Євробачення чи ні, але українські сердечка дівчина заполонила точно".

"Це точно сподобається іноземному слухачу: фольклор та сучасний стиль. Чекаємо на виступ наживо".

"Мені подобається. Хочу, щоб пройшла у фінал. Сучасно, відчувається українська атмосфера, колоритно".

ANKA – "Палала": дивіться відео онлайн

ANKA виступає перед військовими

Зокрема, дівчина їздила виступати з "Культурним десантом" у Харківську область на лінію фронту. Там за її словами, було досить страшно та гучно.

"У Харкові взагалі була для мене страшна ніч, бо були жахливі обстріли. За кілька годин пролунало близько 25 вибухів поряд. Це не так, як у нас ППО, там воно не встигає спрацювати. Все трусилося та гуло", – розповідала вона.

Анна зазначала, що військові дуже радіють, коли до них приїжджають з виступами. Тож вона закликала усіх допомагати українській армії та не бути байдужим, адже від цього залежить наше майбутнє.