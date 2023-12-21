Дарина Мітченко вже виховує доньку, а тепер вагітна вдруге. Учасниця "Міс Україна-2017", яка поборола онкологічне захворювання, чекає на другу дитину.
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Учасниця "Міс Україна" чекає на дівчинку
Вагітна Дарина Мітченко влаштувала гендер-паті на яхті, на якому стала відома стать дитини. З димової шашки полився дим рожевого кольору – так, учасниця "Міс Україна" стане мамою ще однієї дівчинки.
А ми знали ми знали. Просто відчували. Наше серденько, ми так чекаємо на тебе,
– написала Дарина Мітченко.
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Що відомо про Дарину Мітченко
- Харків'янці Дарині Мітченко у 23 роки (2016 рік) поставили діагноз – лімфома Ходжкіна. Злоякісна пухлина не зламала дівчину: вона продовжувала займатися моделінгом.
- Коли Дарину госпіталізували через погіршення стану, вона створила в соцмережах проєкт "рак-дурак", яким мотивувала та підтримувала людей, що теж борються з хворобою. Мітченко пройшла 8 курсів хімієтерапії, 17 опромінень та змогла побороти рак.
Дарина Мітченко / Фото з інстаграму моделі
- У 2017 році модель взяла участь у конкурсі "Міс Україна", але його виграла Поліна Ткач.
Зараз Дарина Мітченко живе з чоловіком та 2-річною донькою в Іспанії і займається організаціями турів.