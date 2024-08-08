Через тиск і дискримінацію: фіналістка конкурсу "Міс Південна Африка" відмовилась від участі

У Південно-Африканській Республіці розгорівся скандал на конкурсі краси. 23-річна Чидіма Адетшина, яка планувала представляти ПАР на конкурсі "Міс Всесвіт", відмовилася від участі у національному відборі.

Модель це зробила через тиск та дискримінацію. Так, попри те, що дівчина народилася в ПАР і має місцевий паспорт, деякі активісти та організатори конкурсу вважають, що вона не має права представляти країну.

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Виявилось, що батько Чидіми має нігерійське громадянство, а мати, можливо, незаконно отримала південноафриканську особистість багато років тому. Ця інформація викликала обурення громадськості. Як наслідок, Міністерство внутрішніх справ Південно-Африканської Республіки розпочало розслідування щодо походження матері конкурсантки. Модель та її батьки погодилися співпрацювати зі слідством. Однак 8 серпня дівчина оголосила, що відмовляється від участі у фіналі "Міс Південна Африка 2024". Вона заявила, що приймає це рішення заради безпеки та добробуту своєї родини.

Участь у конкурсі була дивовижною подорожжю, проте після ретельного обмірковування я вирішила відмовитися від участі,

– написала Чидіма в інстаграмі.

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