Американський гурт Twenty One Pilots вперше за довгий час запрем'єрив нову пісню – Overcompensate. Вийшов і кліп на композицію, де учасник колективу з'явився у бандані з написом українською мовою.

До слова За майже 6 тисяч гривень: репер Snoop Dogg показався з підвіскою на підтримку України

Учасник Twenty One Pilots з'явився у кліпі з українським написом

Барабанник Джош Дан позує у кліпі в чорному вбранні. Акцентом його образу є чорна бандана з написом українською мовою – "Факелоносець".



Джош Дан з українським написом / Скриншот з відео

Усе неспроста, адже у 2018 році Twenty One Pilots презентували кліп на пісню Nico And The Niners, який знімали в Україні. Фільмування відбувалися у стінах університету імені Тараса Шевченка.

Тим часом деякі шанувальники з країни-терориста вирішили, що напис російською, та українці швидко поставили їх на місце. Адже у відео чітко видно м'який знак. Українські фани подякували гурту за згадку та підтримку

Twenty One Pilots – Overcompensate: дивіться відео онлайн

Twenty One Pilots готують новий альбом

Сингл Overcompensate – це перша пісня майбутнього альбому гурту – Clancy. Платівка вийде 17 травня. Це перший студійний альбом Twenty One Pilots за останні три роки.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення гурт скасував концерт у Москві, що був запланований на липень. "Мир переможе, а ми, сподіваємося, з часом зможемо відвідати вас знову. Ми підтримуємо Україну", – писали тоді музиканти.