Не для всіх, – Андрій Рибак чесно висловився про "Холостячку" Ксенію Мішину

Андрій Рибак розповів, що думає про Ксенію Мішину, з якою брав участь в шоу "Холостячка". Гуморист зізнався, чи спілкується його дружина з акторкою.

Ексучасник романтичного шоу "Холостячка" вважає, що Ксенія Мішина стала успішною і вдала розвинула свою кар'єру. Однак він не розділяє її поведінку та ставлення до людей і стосунків з чоловіками.

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Що Андрій Рибак розповів про Мішину

Гуморист розповів, що Ксенія Мішина може входити у певний фанатизм через бажання комусь щось довести. На думку Рибака, це сталось через стосунки з колишнім чоловіком, від якого акторка народила сина. Але Рибак не засуджує це, бо поважає такий вибір Ксенії.

Дуже складна. Неймовірно складна. Напевно, їй пасує фраза "не для всіх", її можна трактувати, як "так, я не для всіх, я така", а можна й по-іншому… Скажімо так, не в найкращому сенсі. Я не розділяю такий підхід до відносин з людьми взагалі, який пропагує Мішина,

– розповів Рибак.

Чи є дружба між акторкою і дружиною Рибака

Якщо з Рибаком у Ксенії Мішиної дружба суто з робочої сторони, то з його дружиною – це справжня жіноча дружба. Шоумен розповів, що акторка бачиться з його дружиною – вони зустрічалися днями. На думку Андрія, Ксенії легше дружити з дівчатами, аніж з чоловіками.

"Вони такі подружки, що аж самому страшно", – сказав гуморист.

Що було між Ксенею і Андрієм на шоу "Холостячка"