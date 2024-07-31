"Його музика буде вічною": раптово помер учасник київського гурту ZWYNTAR Сергій Pror

Помер бас-гітарист київського гурту ZWYNTAR Сергій Pror. Музикант пішов з життя несподівано, причиною могли стати проблеми з серцем.

Сергій Pror помер 30 липня. Про втрату повідомили учасники гурту ZWYNTAR.

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Це була раптова і несподівана смерть (ймовірно, серце). Ми не можемо оговтатися і нам болить. Сергій був яскравою людиною з непростим характером. Ми любили його. Його музика буде вічною, як і наші спогади про чудові часи разом, про всі репетиції, концерти і спільні подорожі,

– поділилися представники гурту.

У ZWYNTAR додали, що сподіваються на розуміння від прихильників: вони попросили не писати з запитаннями ні їм, ні близьким Сергія.



Сергій Pror / Фото з інстаграму гурту

Учасники гурту зауважили, що виступи ZWYNTAR на "Файному Місті" та "В'яві" відбудуться за розкладом. Вони продовжать робити свою справу у пам'ять про друга, "який любив музику понад усе".

Зауважимо, гурт ZWYNTAR створили у Києві у 2015 році. Їхня перша пісня "Ти не Бог" вийшла у наступному році. Музиканти створюють треки у жанрі дарк-кантрі, вони поєднують фольк та готику, американську й українську культури.