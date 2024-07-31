Сергей Pror умер 30 июля. О потере сообщили участники группы ZWYNTAR.

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Это была внезапная и неожиданная смерть (вероятно, сердце). Мы не можем оправиться и нам болит. Сергей был ярким человеком с непростым характером. Мы любили его. Его музыка будет вечной, как и наши воспоминания о замечательных временах вместе, обо всех репетициях, концертах и совместных путешествиях,

– поделились представители группы.

В ZWYNTAR добавили, что надеются на понимание от поклонников: они попросили не писать с вопросами ни им, ни близким Сергея.



Сергей Pror / Фото из инстаграма группы

Участники группы отметили, что выступления ZWYNTAR на "Файном Городе" и "Вяве" состоятся по расписанию. Они продолжат делать свое дело в память о друге, "который любил музыку больше всего".

Заметим, группа ZWYNTAR создали в Киеве в 2015 году. Их первая песня "Ты не Бог" вышла в следующем году. Музыканты создают треки в жанре дарк-кантри, они сочетают фольк и готику, американскую и украинскую культуры.