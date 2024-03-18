У центрі Києва: Монатік з сім'єю долучився до акції на підтримку полонених захисників Азову

Співак MONATIK із дружиною Іриною й синами Платоном і Данилом вийшли на щотижневий мирний мітинг Free Azov, який відбувся 17 березня на Майдані Незалежності, аби вкотре нагадати світу про військових і цивільних полонених.

За словами Дмитра, кожному українцю варто підтримувати подібні акції, аби надавати ще більшого розголосу таким важливим справам, як звільнення наших полонених.

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Родина MONATIK вийшла на акцію Free Azov

Щотижня на Майдані Незалежності відбуваються масштабні мирні мітинги з метою звернути увагу на те, що тисячі українців ще й досі перебувають у полоні Росії. Мова йде про 20 000 цивільних та понад 5 000 захисників, яких країна-агресорка відмовляється повертати додому.

За словами MONATIK, полон убиває, а артисти мають потужний голос, аби надати подібним мирним акціям ще більшого розголосу на весь світ.

"Одного разу ми, артисти, стали публічними для того, щоб надавати ще більшого розголосу таким важливим справам, як сьогоднішня. Як культурний діяч, я звертаюсь до світової спільноти, аби звернути увагу на цю мирну демонстрацію у самому центрі рідної України! Наразі відомо, що Росія утримує понад 20 000 цивільних заручників та понад 5 000 військовополонених. Захисників Азову не обмінюють вже протягом дуже довгого часу! До них просто немає доступу наразі.

Любі українці, коли полонені присутні в інфополі, їхні шанси на виживання і повернення збільшуються. Тому наші голоси можуть лунати на весь світ для того, аби привернути увагу, що Росія утримує наших захисників",

- закликав Дмитро.

MONATIK на акції Free Azov / фото з інстаграму співака

MONATIK на акції Free Azov / фото з інстаграму співака

MONATIK на акції Free Azov / фото з інстаграму співака

Cкільки українців зараз перебуває в російському полоні

Станом на 17 листопада 2023 року Мінреінтеграції оприлюднило інформацію щодо полонених українців. Це 4337 особи: із них 3574 – це військові, а 763 – цивільні.

Щотижня у Києві проходять масштабні мирні акції Free Azov за участі рідних полонених та зірок українського шоубізу з вимогами повернути назад додому військових, який Росія незаконно утримую на свої територію вже тривалий час.