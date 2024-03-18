По словам Дмитрия, каждому украинцу стоит поддерживать подобные акции, чтобы придавать еще большую огласку таким важным делам, как освобождение наших пленных.

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Семья MONATIK вышла на акцию Free Azov

Еженедельно на Майдане Независимости проходят масштабные мирные митинги с целью обратить внимание на то, что тысячи украинцев до сих пор находятся в плену России. Речь идет о 20 000 гражданских и более 5 000 защитников, которых страна-агрессор отказывается возвращать домой.

По словам MONATIK, плен убивает, а артисты имеют мощный голос, чтобы предоставить подобным мирным акциям еще большую огласку на весь мир.

"Однажды мы, артисты, стали публичными для того, чтобы придавать еще большую огласку таким важным делам, как сегодняшняя. Как культурный деятель, я обращаюсь к мировому сообществу, чтобы обратить внимание на эту мирную демонстрацию в самом центре родной Украины! Сейчас известно, что Россия удерживает более 20 000 гражданских заложников и более 5 000 военнопленных. Защитников Азова не обменивают уже в течение очень долгого времени! К ним просто нет доступа пока.

Дорогие украинцы, когда пленные присутствуют в инфополе, их шансы на выживание и возвращение увеличиваются. Поэтому наши голоса могут звучать на весь мир для того, чтобы привлечь внимание, что Россия удерживает наших защитников",

– призвал Дмитрий.

MONATIK на акции Free Azov / Фото из инстаграма певца

MONATIK на акции Free Azov / Фото из инстаграма певца

MONATIK на акции Free Azov / Фото из инстаграма певца

Сколько украинцев сейчас находится в российском плену

По состоянию на 17 ноября 2023 года Минреинтеграции обнародовало информацию о пленных украинцах. Это 4337 человек: из них 3574 – это военные, а 763 – гражданские.

Еженедельно в Киеве проходят масштабные мирные акции Free Azov с участием родных пленных и звезд украинского шоубиза с требованиями вернуть обратно домой военных, которые Россия незаконно удерживает на своей территории уже длительное время.