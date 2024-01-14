Виявилося, що на момент займання співак був у спортзалі. На щастя, він швидко евакуювався і не постраждав.

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Вадим Олійник застав пожежу в Києві

Виявилося, що виконавець тренувався в спортзалі, коли до нього звернувся тренер і терміново сказав евакуюватися через раптову пожежу. Тож Вадим швидко покинув приміщення і залишився неушкодженим.

Сьогодні дуже щасливий день. Я приїхав потренуватися в спортзал. Займаюся, і до мене підходить тренер і каже: "Слухайте, я перепрошую, але тут торговий центр горить". Я кажу: "Що? В сенсі горить?" Він каже: "Так, виходьте, будь ласка, тому що зараз як би полум'я може дістатися до спортивного залу". Треш,

– поділився Олійник.

Вадим показав кадри з місця подій, на яких видно клуби диму, що виходять зі споруди. Крім того, він показав скупчення людей біля будівлі, декілька машин швидкої допомоги та пожежників, які оперативно відреагували на ситуацію.

Вадим Олійник застав пожежу в Києві / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Пожежа в ТРЦ у Києві