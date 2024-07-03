Біллі Айліш у юному віці стала тією, яка вразила світ новим підходом до музики. Її пісні частенько б'ють рекорди, а сама виконавиця уже стала лауреаткою низки найпрестижніших премій. Далі в матеріалі Show 24 розповідаємо про новий тренд у тіктоці та що відомо про трек зі свіжого альбому.

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Користувачі надихнулись треком Blue з альбому HIT ME HARD AND SOFT. Важлива деталь, що кольором, який відповідає за створення відповідного настрою, є синій (голубий). Тому звідси виходить, що тренд базується саме на цій колірній гамі. До того ж виконавиця використала образ води, що став ще одним ключовим елементом.

Сам тренд полягає в тому, що спочатку ви знімаєте себе з ненафарбованим обличчям. Тоді берете стакан чи будь-яку іншу ємність із водою і пробуєте красиво вилити її на обличчя. Далі має йти наступний кадр із макіяжем в блакитних чи синіх відтінках.

Найбільше доведеться попрацювати із переходом, адже він має бути плавним, без пробілів, щоб один кадр одразу ж мінявся на другий. Тоді потрібно підспівати словами із пісні, щоб остаточно реалізувати ідею.

Взагалі суть полягає в тому, що користувачі надихнулись ідеєю Біллі та використали воду, як етап трансформації. До слова, співачка у пісні згадує образ метелика, тому дехто навіть малює на обличчі метеликів, щоб повністю відповідати образу в згаданій пісні.

Додамо, що потрібно використовувати таку косметику, яка при потраплянні води не розтечеться і не зіпсує образ. На відео можете побачити, що цей тренд збирає мільйонні перегляди та вподобання. А коментарі складаються зі слів захвату та позитивних емоцій.

Що відомо про трек

Цьогоріч у травні Біллі Айліш випустила свій третій студійний альбом, до якого увійшло 10 пісень, які до цього моменту ще ніхто не чув. Співачка у композиціях заклала не тільки різні сенси, а й розповіла про певні моральні труднощі: невдалі стосунки, несприйняття себе, слава у ранньому віці тощо.

У пісні Blue вона підняла одразу декілька важливих питань: депресія, страх, відповідальність перед родиною, кохання та обставини, які зв'язують руки.

Billie Eilish – BLUE: слухайте пісню онлайн

Від дати релізу пісня на платформі ютуб набрала майже 12 мільйонів переглядів. Вона зачаровує слухачів повільним ритмом, ніжним співом і глибиною слів.