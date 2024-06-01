Надихає на чудовий настрій та запальний танець: у тіктоці завірусився польський трек

1 червня 2024, 23:30
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Уже декілька тижнів користувачі соцмережі лишають схвальні коментарі під оригінальним відео з піснею Ona chce wariata. Після перегляду так і хочеться повторити танок і вивчити слова.

Тренд розпочався із того, що виконавиця пісні почала публікувати у тіктоці відеонарізки з кліпу під найзапальнішу частину композиції. Sylwia Morcinek зачарувала не тільки гарним голосом, а й шикарним образом, детальніше в матеріалі Show 24. 

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Що цікаво, пісня настільки легко сприймається на слух, що польська мова стає зрозумілою й без перекладача.

Щоб доєднатись до тренду потрібно зробити декілька простих кроків. Насамперед варто запам'ятати слова приспіву. Далі можна спробувати повторити образ співачки або вдягнути те, що найбільше подобається. І найголовніше – повторити рухи, які ідеально накладаються на слова пісні або ж створити власний танець. 

@wezniepytajofficial Grubo ponad 1 000 000 wyświetleń na Tiktoku ️️ Dziękujemy wam! Premiera 29.05️️ #nowość #beskidy #góralka #śpiew #polska #dlaciebie ♬ dźwięk oryginalny - wezniepytajofficial

@katharinakey0 A crazy woman looking for a crazy person? #polskapiosenka #polskakobieta #polskimodernfolk ♬ dźwięk oryginalny - wezniepytajofficial
@olunia.k86 #dlaciebie #viraltiktok #zabawa #tiktok #milosc #fyp #️ ♬ dźwięk oryginalny - wezniepytajofficial
@kindziaks7 Czy może mieć chłopaka?#dlaciebie#dc#viral#fyp#milosc#tylkociebiechce#polishgirl#like#hot#foryou ♬ dźwięk oryginalny - wezniepytajofficial

Що відомо про трек 

Це пісня польського гурту Wez nie pytaj. Девіз команди – сила, енергія, ендорфіни. Колектив складається із трьох людей: Sylwii, Wojtka, Mateusza.

25 квітня цього року команда випустила пісню Ona chce wariata, а декілька днів тому презентувала кліп, який уже має десятки тисяч переглядів. 

Weź Nie Pytaj – Ona Chce Wariata: дивитись відео онлайн

Тому, якщо вам припала до душі пісня і тренд, то можете сміливо знімати своє відео.

Автор: Марта Гнат