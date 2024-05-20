Тікток заполонив один із наймиліших трендів під пісню "Час"

У мережі віруситься один із найкращих трендів під композицію "Час", авторства української інді-групи Vivienne Mort. Користувачі масово діляться милими відео.

Тікток за старою доброю традицією, дає друге дихання композиціям, які вже давно вийшли у світ. Користувачі продовжують знімати милі тренди, які збирають десятки тисяч переглядів, уподобань і коментарів, пише Show 24.

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Рядки "Може, то було любов’ю? Може, то було любов’ю? Не знаю. Не знаю я" підкорили український тікток. Трек "Час" вийшов ще у далекому 2018 році, однак лишень зараз почав набирати стрімкішої популярності.

Юзери беруть за основу композицію і накладають на неї милі відео з обіймами, поцілунками, тваринками та навіть на кадри, де чоловіки рвуть бузок.

Що відомо про трек

Композиція належить українському рок-гурту Vivienne Mort, який заснований у 2007 році. До слова, назва гурту перекладається, як "душа безсмертна".

Пісня "Час" належить до альбому "Досвід". Солістка гурту пояснила чому така назва та що означає оригінальність такого викладу.

Хочеш, щоб усі навколо любили, були щасливі та вільні – дай їм приклад. Це і буде твій досвід, – розповіла Даніела Заюшкіна.

Vivienne Mort – Час: дивіться відео онлайн:

Тому, якщо вам до душі трек і такий милий тренд, спробуйте зняти власне відео, щоб також стати частинкою виру любові та щастя.