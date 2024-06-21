Як хіт 70-х років One Way Ticket став справжньою знахідкою в тіктоці

Уже тривалий час активні користувачі соціальної мережі тікток використовують пісню гурту Eruption під кумедний тренд. Така тенденція позитивно впливає на оригінальність роликів і додає трішки ностальгії для тих, хто пам'ятає трек тих часів.

Попри те, що у 21 столітті є чимало гарних і популярних пісень, останнім часом видніється тенденція на дещо давні хіти. Цього разу об'єктом уваги стала пісня Eruption – One Way Ticket. Що за новий тренд і хто насправді першим виконав композицію ще наприкінці 50-х років минулого століття – детальніше в матеріалі Show 24.

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Тренд під уже згаданий трек доволі простий та дещо примітивний. Але влучний музичний супровід і оригінальні підписи додають креативного вайбу до відео.

Усе що потрібно, так це вибрати тему для обговорення, щоб її можна було б описати цитатою чи двома короткими реченнями. До прикладу, користувачі вже використали такі теми: "Коли не встигла схуднути до літа", "Колись мама мені казала міняй свій характер", "Дівчата, які були готові на рай в шалаші, по скільки годин зараз працюєте?" тощо.

Тобто, обираєте цікаву чи смішну тему та прописуєте її на відео, далі обираєте фон. Здебільшого тіктокери або підтанцьовують під пісню, або додають кадри з архіву. Найголовніше – додати до відео пісню One Way Ticket. Декілька простих кроків – і ви у тренді.

Що відомо про пісню

Насправді вперше композиція була виконана у 1959 році американським співаком і піаністом Нілом Седакою. Авторами є американські музиканти Джек Келлер і Генк Гантер.

У часи СРСР пісню переклали на російську мову та адаптували під назву "Синий иней". У 1978 році британський гурт Eruption випустив кавер-версію One Way Ticket, яка підірвала усі чарти та стала справжнім хітом.

Eruption – One Way Ticket: дивитись відео онлайн

До слова, пісню переспівали різними мовами, як от французькою та японською. У 2009 році співачка Софія Ротару представила свою кавер-версію під назвою "Пусть всё будет".