Несмотря на то, что в 21 веке есть немало хороших и популярных песен, последнее время виднеется тенденция на несколько давние хиты. На этот раз объектом внимания стала песня Eruption – One Way Ticket. Что за новый тренд и кто на самом деле первым исполнил композицию еще в конце 50-х годов прошлого века – подробнее в материале Show 24.

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Тренд под уже упомянутый трек довольно простой и несколько примитивный. Но точное музыкальное сопровождение и оригинальные подписи добавляют креативного вайба к видео.

Все что нужно, так это выбрать тему для обсуждения, чтобы ее можно было описать цитатой или двумя короткими предложениями. К примеру, пользователи уже использовали такие темы: "Когда не успела похудеть к лету", "Когда-то мама мне говорила менять свой характер", "Девушки, которые были готовы на рай в шалаше, по сколько часов сейчас работаете?" и др.

То есть, выбираете интересную или смешную тему и прописываете ее на видео, дальше выбираете фон. В основном тиктокеры или подтанцовывают под песню, или добавляют кадры из архива. Самое главное – добавить к видео песню One Way Ticket. Несколько простых шагов – и вы в тренде.

Что известно о песне

На самом деле впервые композиция была выполнена в 1959 году американским певцом и пианистом Нилом Седакой. Авторами являются американские музыканты Джек Келлер и Хэнк Хантер.

Во времена СССР песню перевели на русский язык и адаптировали под название "Синий иней". В 1978 году британская группа Eruption выпустила кавер-версию One Way Ticket, которая взорвала все чарты и стала настоящим хитом.

Eruption – One Way Ticket: смотреть видео онлайн

К слову, песню перепели на разных языках, как вот французском и японском. В 2009 году певица София Ротару представила свою кавер-версию под названием "Пусть все будет".