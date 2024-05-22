Тікток заполонив найдобріший тренд про тварин, під який усі плачуть

Користувачі тіктока називають цей тренд одним із найкращих. А все тому, що люди публікують відео із врятованими тваринками та навіть птахами.

Усе більше користувачів діляться сотнями історій порятунку тваринок із притулку чи тих, кого кинули просто посеред дороги, під пісню американського інді-поп дуету Capital Cities – Safe And Sound, пише Show 24.

Цікаво Тікток заполонив один із наймиліших трендів під пісню "Час"

Якщо у вас є схожа історія зі своїм домашнім улюбленцем, то сміло можете ділитись з нею у мережі. Варто лиш виконати наступний алгоритм. Покажіть фото тваринки, як тільки ви з нею познайомились та можете додати схожий текст: "Привіт, дякую, що погралась / погрався зі мною, щасливої дороги додому". Далі підставляєте по шаблону наступні фрази та додаєте композицію, яка є візитівкою тренду. А наприкінці показуєте, як змінилась тваринка у руках добрих господарів.

Люди рятують не тільки котиків і собачок, а й птахів.

Що відомо про пісню

Композиція Safe And Sound вийшла ще у 2011 році та стала неабияким хітом дуету Capital Cities. Найпершої популярності набрала в Німеччині, адже трек використали для реклами Vodafone.

У тексті пісні виконавці звертають до дівчини та зазначають, що могли б зробити для неї все на світі, навіть "якщо небо впаде на землю".

Capital Cities – Safe And Sound: дивитись відео онлайн

Зазначимо, що пісня у ті роки стала настільки популярною, що сміливо посідала топові сходинки у світових музичних чартах.