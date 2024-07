У жодному разі не втрачайте можливості зняти гарні кадри з відпустки, щоб потім у дощові дні насолоджуватись приємними спогадами. Як стати частиною тренду – розповідаємо в матеріалі Show 24.

Мабуть, це один із найлегших варіантів створення відео, який не потребує надзусиль. Якщо ви плануєте поїздку за кордон чи у межах України, то можете сміло доєднуватись до всесвітнього тренду. Зніміть кадр з аеропорту, вокзалу чи будь-якого іншого місця, де очікуватимете на свій транспорт. У більшості випадків тіктокери ставлять ноги на валізи та перекидають одну ногу на другу. На фон також можна поставити закордонний паспорт.

Далі уже можете розвинути свою уяву. Хтось додає кадр із літака чи поїзда, ставить тематичні смайлики або робить відмітку на карті. І вишенька на торті – кадр із кінцевого місця призначення. Це може бути море, гори, неймовірний естетичний кадр природи чи того місця, куди ви приїхали.

Що цікаво, користувачі використали під тренд пісню AJR – The Good Part, яка завдяки ритму та музичним переходам ідеально вписалась у концепцію відео. Зазначимо, що у тіктоці на пісню наклали додаткову фразу: You arrived to your destination.

Що відомо про пісню

Трек The Good Part належить інді-поп-групі з Нью-Йорку AJR, яка складається із трьох братів. Колектив почав свою роботу ще з далекого 2005 року та продовжує діяльність до сьогодні.

Згадана пісня вийшла ще у 2017 році, але тільки сьогодні змогла знайти свою славу у тіктоці.

AJR – The Good Part: слухайте онлайн

На ютубі композиція набрала понад 18 мільйонів переглядів. Примітно, що у тренді використали фразу з пісні: "It’s so hard, Can we skip to the good part?". Вона ідеально підійшла до концепції згаданих відео.