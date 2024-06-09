Грецькі мотиви пробрались крізь терня сучасних трендів тіктока

Колоритну мелодію, яку використовують користувачі для різних відео, придумали ще в минулому столітті. Завдяки яскравій зміні тактів, звуки можна використовувати під будь-які ролики.

Дуже цікавою є історія створення цієї музики, адже її спеціально написали під танець до фільму. Детальніше про історію та популярність, читайте у матеріалі Show 24.

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Історія виникнення

Мелодія написана грецьким композитором Мікісом Теодоракісом. Її використовують під танець сиртакі, який вважається візитівкою Греції.

Що цікаво, танок не є народним. Його спеціально створили у 1964 році для художнього фільму "Грек Зорба". Тому іноді вживають назву – танець Зорби, а не сиртакі.

Грек Зорба – танець сиртакі: дивитись відео онлайн

Танок поєднує різноманітні рухи, як швидкі, так і повільні з народного танцю хасапіко.

Цікаво, що танок у фільмі з самого початку мав зовсім інакший вигляд. Ентоні Квінн, який зіграв головну роль у стрічці, розповів, що в останній знімальний день, його герой мав навчити іншого народному танцю. Але сталось так, що напередодні Квінн зламав ногу й не міг виконувати тих рухів, які передбачені сценарієм. Однак актор знайшов вихід із ситуації, запевнивши режисера, що знає трохи інакший танець із повільнішими рухами.

Ентоні запитали про назву танка, той без роздумів відповів: "сиртакі". Коли фільм вийшов на екрани, то греки настільки надихнулись цим танцем, що зробили його популярним не тільки на культурному, а й на законодавчому рівнях.

Особливість сиртакі

Його танцюють і чоловіки, і жінки у колі або в рядок. Руки кладуться на плечі партнерів, а рухи змінюються відповідно до швидкості й такту музики. У танці можуть навіть використати стрибки та підскоки.

Sirtaki / Zorba's dance (Official Video) – Ansamblul Dionisos: дивитись відео онлайн

Тренд у тіктоці

У популярній соцмережі наразі не набрали шаленої популярності відео із сиртакі, однак мелодію танцю використовують по всьому світу. Її додають до кумедних відео, надаючи додаткового шарму картинці.

Тому сьогодні ви можете або просто використовувати згадану мелодію під будь-які ролики, або ж спробуйте запровадити новий тренд, акцентувавши на танку сиртакі та композиції.