Тікток породив ще один популярний тренд, який повторив мало не кожен користувач. Це романтичний челендж, що став особливо вірусним у період Дня всіх закоханих.

Що відомо про романтичний челендж у тіктоці

Романтичний тренд зародився завдяки пісні американського гурту Gym Class Heroes – Cupid's Chokehold. Цей трек вийшов вперше ще у 2005 році, але вийшло кілька його версій згодом.

У композиції можна почути знайомий вокал Патріка Стампа – вокаліста відомого американського гурту Fall Out Boy. Хіт певний час посідав високі місця у чартах США, Канади та Великої Британії.

Gym Class Heroes – Cupid's Chokehold: дивіться відео онлайн

У пісні є рядки: Everywhere I go I keep her picture in my wallet like here. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got (Куди б я не пішов, ношу її фотографію в гаманці. Поглянь на мою дівчину. Вона єдина, хто у мене є).

Тож у романтичному челенджі буквально відтворюють слова з пісні. Спершу користувачі показують фото своєї коханої (або коханого) у гаманці або на шпалерах смартфона, а після переходу друга половинка з'являється й у відео. Так партнери висловлюють любов одне до одного та демонструють її в мережі.

Челендж розбиває усі стереотипи: до нього доєднуються пари різних поколінь і статей.

Хтось вирішує показати свою любов до чотирилапих улюбленців.

Тренд став популярним і серед українців.