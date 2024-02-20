У мережі завірусилась пісня Shik Shak Shok від Hassan Abu El So'oud. Цей трек – класика Близького Сходу з ритмічною мелодією.

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Пісня Shik Shak Shok вірусна в тіктоці

Виконавець випустив цю композицію вперше у 1974 році. З часом пісня здобувала все більшу популярність. Вона навіть потрапила на телеекрани: акторка Сохейр Закі танцювала під неї в одному з фільмів. Під хіт виконували танець живота та розважалися у клубах.

Пізніше Shik Shak Shok випустили ще раз із більш сучасним аранжуванням.

Зараз Shik Shak Shok є частиною свят та урочистостей. Багато хто трактує її також як жіночу пісню для самовираження.

Hassan Abu El So'oud – Shik Shak Shok: слухайте онлайн

З приходом соцмереж пісня знову стала популярною і завірусилася в тіктоці. Під неї зняли вже понад 80 тисяч відео. Трек став шаблоном для мемів та жартів про несподіванки в житті – все через слово Shok, яке співзвучне з "шок".

Українці також не оминули новий тренд увагою. А тому знімають відео про стосунки, життя і навіть ціни в країні.