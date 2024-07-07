Що означає тренд directionally challenged, який завірусився у тіктоці: це може бути кожен із нас

Нещодавно користувачі почали знімати відео про те, що не можуть за вказівками мапи прийти до потрібного пункту призначення. Як виявилось, це явище має логічне пояснення та стале визначення.

Мабуть, кожен із нас зіштовхувався із викликом, коли опинялись у новому місці й потрібно було прийти до точки призначення. Але часто ставалось так, що навіть у найлегших вказівках доводилось плутатись і пошуки потрібної геолокації розтягувались на години. Детальніше про незвичний тренд читайте в матеріалі Show 24.

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Виявляється, що вже згадана ситуація має окреме визначення – directionally challenged – це момент, коли надзвичайно складно відрізнити де праворуч, а де ліворуч, і при тому дотримуватись послідовності вказівок від карти.

Користувачі в тіктоці почали розповідати, що дуже часто з таким зіштовхуються навіть у буденному житті, тому вирішили поширити тренд, знімаючи кумедні відео. Концепція таких роликів досить проста: одна, дві чи декілька людей у кадрі дивляться на мапу й починають йти у різні сторони. Примітно, що композицію можна використовувати будь-яку, яка найбільше підходить вам до створеного відео.

Або ж люди знімають ролики під запис, у яких скаржаться на проблеми з орієнтуванням у картах.

Небайдужі коментатори діляться, що кожна згадана історія це про них, а дехто навіть дає поради, як полегшити собі життя із картами, щоб "не блукати у трьох соснах".