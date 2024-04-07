На комуналку вистачає, – блогерка Монро здивувала зізнанням про свій заробіток за час війни

Травесті-діва та блогерка Монро чесно висловилася про свій заробіток під час війни. До того ж вона розповіла, чи вистачає їй зароблених коштів.

До початку повномасштабного вторгнення Монро займалася проведенням корпоративів та веденням блогу. Однак, зараз запрошень стало набагато менше.

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Чи вистачає грошей Монро

Основним заробітком для травесті-діви з початку вторгнення є її канал на ютубі. Попри те, що блог не приносить великих грошей, інфлуенсерці цього цілком вистачає. Вона дуже рада, що вісім років тому розпочала ведення свого блогу і ні про що не жалкує.

З початку повномасштабної війни основним моїм заробітком став ютуб-канал. Я рада, що вісім років тому почала активно публікувати відео. До речі, спочатку я заробляла на місяць доларів 20, а на 100 вийшла через чотири роки. Нині мені вистачає заробітку в Інтернеті на комуналку, на моїх кицьок, на себе і на якісь маленькі радощі. Це невеликий дохід, але все відносно – мені достатньо,

– зізналася Монро.

Також зірка зазначила, що ведення блогу це теж дуже складна робота. Треба постійно приділяти час та витрачати енергію на створення нового контенту.

Працювати доводиться постійно. Починаю, коли прокинулася: є настрій – знімаю ранковий влог. Немає – стараюся себе не ґвалтувати. Однак треба розуміти, що якщо не викладаєш на YouTube який час свіже відео, то випадаєш із рекомендацій навіть для людей, які на тебе підписані. Умовно треба знімати щонайменше два відео на тиждень,

– поділилася знаменитість.



Травесті-діва Монро / Фото з інстаграму блогерки

Нещодавно зірка "Кварталу" Нікітіна розповіла про свій заробіток

Катерина Нікітіна – зірка "Ліги сміху", яка згодом почала працювати у "Жіночому кварталі". Гумористка зізналась, що з початку повномасштабного вторгнення її заробітки значно впали.

Акторка поділилась, що ніколи не мала фіксованої зарплатні. Усе завжди залежало від кількості зйомок. На запитання Дьоміна про те, чи отримує вона завдяки "Кварталу" 1000 доларів у місяць, дівчина відповіла, що ні.

Водночас Нікітіній приносять гроші рекламні інтеграції. Загалом у місяць вона може заробляти близько 40 тисяч гривень.



Катерина Нікітіна зірка "Жіночого кварталу" / Фото з інстаграму гумористки