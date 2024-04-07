До начала полномасштабного вторжения Монро занималась проведением корпоративов и ведением блога. Однако, сейчас приглашений стало намного меньше.

К слову Кондратюк все забрал, – Козловский ошеломил серьезными финансовыми проблемами

Хватает ли денег Монро

Основным заработком для травести-дивы с начала вторжения является ее канал на ютубе. Несмотря на то, что блог не приносит больших денег, инфлуэнсерке этого вполне хватает. Она очень рада, что восемь лет назад начала ведение своего блога и ни о чем не жалеет.

С начала полномасштабной войны основным моим заработком стал ютуб-канал. Я рада, что восемь лет назад начала активно публиковать видео. Кстати, сначала я зарабатывала в месяц долларов 20, а на 100 вышла через четыре года. Сейчас мне хватает заработка в Интернете на коммуналку, на моих кисок, на себя и на какие-то маленькие радости. Это небольшой доход, но все относительно – мне достаточно,

– призналась Монро.

Также звезда отметила, что ведение блога это тоже очень сложная работа. Надо постоянно уделять время и тратить энергию на создание нового контента.

Работать приходится постоянно. Начинаю, когда проснулась: есть настроение – снимаю утренний влог. Нет – стараюсь себя не насиловать. Однако надо понимать, что если не выкладываешь на YouTube какое время свежее видео, то выпадаешь из рекомендаций даже для людей, которые на тебя подписаны. Условно надо снимать минимум два видео в неделю,

– поделилась знаменитость.



Травести-дива Монро / Фото из инстаграмма блоггера

Недавно звезда "Квартала" Никитина рассказала о своем заработке

Екатерина Никитина – звезда "Лиги смеха", которая впоследствии начала работать в "Женском квартале". Юмористка призналась, что с начала полномасштабного вторжения ее заработки значительно упали.

Актриса поделилась, что никогда не имела фиксированной зарплаты. Все всегда зависело от количества съемок. На вопрос Демина о том, получает ли она благодаря "Кварталу" 1000 долларов в месяц, девушка ответила, что нет.

В то же время Никитиной приносят деньги рекламные интеграции. Всего в месяц она может зарабатывать около 40 тысяч гривен.



Екатерина Никитина звезда "Женского квартала" / Фото из инстаграмма юмористки