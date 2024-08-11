Дональд Трамп використав пісню Селін Діон під час передвиборчої кампанії: реакція співачки

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, у рамках передвиборчої кампанії, завітав до міста Бозман, у Монтані. Вихід на сцену політика супроводжувався піснею Селін Діон My Heart Will Go On.

Цей трек лунав у відомому фільмі "Титанік". Композиція досі вважається одним з найголовніших хітів артистки.

Не пропустіть 36-річна Адель публічно оголосила, що виходить заміж: відео моменту

Однак, як виявилося, команда Трампа не домовилася з виконавицею щодо використання пісні під час передвиборчої кампанії. Лейбл не давав ніякого дозволу на таку дію.

Ба більше, Діон неабияк здивована вибором композиції.

Таке використання жодним чином не є дозволеним, і Селін Діон не схвалює це або будь-яке подібне використання. І справді, цю пісню??

– повідомила команда артистки.

Пісня My Heart Will Go On вперше пролунала у фільмі "Титанік" у 1997 році. Композиція здобула найголовніші музичні та кінопремії – "Оскар", "Золотий глобус" і "Греммі".

Нагадаємо, Дональд Трамп – кандидат від республіканців у президенти США. Його головною суперницею є кандидатка від демократів – Камала Гарріс, яку остаточно мають затвердити на з'їзді партії, що відбудеться в серпні.