Тоня Матвієнко здивувала зізнанням про проблеми у шлюбі з Арсеном Мірзояном під час війни

Вже 7 років Тоня Матвієнко перебуває у шлюбі з Арсеном Мірзояном. Водночас вона зізналася, що їхні стосунки без труднощів не обходяться. Зокрема, з'ясувалося, що двічі за останні 2 роки пара переживала кризи.

На це, як з'ясувалося, вплинула повномасштабна війна. Окрім цього, була й ще одна причина. Як зазначила Тоня Матвієнко, тоді Арсен не міг зрозуміти, як дружина себе почуває.

Не пропустіть alyona alyona і Jerry Heil яскраво з'явились на відкритті Євробачення-2024 з паскою та писанками

Що відомо про проблеми у стосунках Тоні Матвієнко з чоловіком

Артистка зізналася, що вони з Арсеном зіткнувся з двома важкими етапами під час повномасштабного вторгнення. Перший припав на повернення Тоні з донькою в Україну, а другий – коли померла мама артистки.

Спочатку він ніяк не міг зрозуміти, як мені й, можливо, так поводив себе "Не чіпати" чи "Треба час". А потім він зрозумів, що "Треба Тоні допомогти",

– поділилася виконавиця.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Ніни Матвієнко