Тоня Матвієнко здивувала зізнанням про проблеми у шлюбі з Арсеном Мірзояном під час війни
Джерело:ТЕТ
Вже 7 років Тоня Матвієнко перебуває у шлюбі з Арсеном Мірзояном. Водночас вона зізналася, що їхні стосунки без труднощів не обходяться. Зокрема, з'ясувалося, що двічі за останні 2 роки пара переживала кризи.
На це, як з'ясувалося, вплинула повномасштабна війна. Окрім цього, була й ще одна причина. Як зазначила Тоня Матвієнко, тоді Арсен не міг зрозуміти, як дружина себе почуває.
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Що відомо про проблеми у стосунках Тоні Матвієнко з чоловіком
Артистка зізналася, що вони з Арсеном зіткнувся з двома важкими етапами під час повномасштабного вторгнення. Перший припав на повернення Тоні з донькою в Україну, а другий – коли померла мама артистки.
Спочатку він ніяк не міг зрозуміти, як мені й, можливо, так поводив себе "Не чіпати" чи "Треба час". А потім він зрозумів, що "Треба Тоні допомогти",
– поділилася виконавиця.
Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн
Що відомо про смерть Ніни Матвієнко
- Знаменитість пішла з життя всього за два дні до свого 76-річчя, 8 жовтня.
- Ніна Митрофанівна майже чотири роки хворіла на рак, не знаючи про свій діагноз до серпня 2023 року.
- У своєму прощальному слові виконавиця закликала людей об'єднатися в молитві за щастя України та наголосила, що важливо слідкувати за своїм здоров'ям.
- В останню путь співачку провели 11 жовтня у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві. Поховали народну артистку України на Звіринецькому кладовищі.