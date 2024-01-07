Співачка Тоня Матвієнко була дуже близькою з покійною матір'ю Ніною Митрофанівною. Але завжди відстоювала свої рішення.

До слова Тоня Матвієнко розчулила останніми словами мами перед смертю: що вона просила українців

Як Ніна Матвієнко відмовляла доньку від стосунків з Мірзояном

Тоня Матвієнко пригадала, як зіркова мати намагалась відмовити її від стосунків з Арсеном Мірзояном.

Вона була незгодна з вибором мого другого чоловіка. При всіх цих скандалах і все на світі. Але це був мій вибір і вона знала, що я навіть піду проти неї. Вона мені казала: "Ти все обдумай, чи воно тобі треба". А я казала, що я його кохаю. "Чи ти переживеш, що скаже суспільство про вашу історію?". Я сказала: "Я витримаю",

– поділилась співачка.

Співачка уточнила, що ця ситуація відбулась ще 12 років тому. Тоді Арсен був у шлюбі з першою дружиною та виховував двох синів.

"Вона була проти через те, що Арсен був зайнятий. Ну це коли вже було, 12 років тому. Це був єдиний раз, коли мама намагалася вплинути", – додала Тоня Матвієнко.

Цікаво, що й сама Ніна Матвієнко не приховувала, що була проти їхнього шлюбу. Вона не вірила Арсенові. Тоня Матвієнко визнає, що образила першу дружину Мірзояна, але їй не соромно за своє кохання.

Якими були стосунки між Арсеном Мірзояном і Ніною Матвієнко

Тоня Матвієнко зізналась, що між її мамою та чоловіком скандали ставалися нечасто. Але у таких випадках вона підтримувала чоловіка.

Я ставала на бік Арсена, але потім Арсену пояснювала, що він неправий. Це як між двох вогнів. Після сварок приходила до мами, заспокоювала її. Якби Арсену було погано жити разом з моєю мамою, він би сказав: "Давай, збираємо речі, знімаємо квартиру і виїжджаємо",

– пояснила співачка.

Нагадаємо, що під час повномасштабного вторгнення Тоня з донькою поїхала за кордон, а Арсен Мірзоян та Ніна Матвієнко залишились удвох в Україні. Тоді народна артистка жартувала, що з зятем живеться краще, ніж з донькою: "Ми живемо не як зять з тещею, а як син з мамою. З Арсеном краще аніж з донькою"

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн