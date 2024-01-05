Відомо, що причиною смерті легендарної української артистки стала онкологія. Рідні дізналися про страшну хворобу Ніни Митрофанівни за кілька тижнів до того, як вона померла.

До теми Для мене це був кінець, – Тоня Матвієнко вперше зізналася, як переживає втрату мами

Ніна Матвієнко розповіла про останню розмову з мамою

Співачка сказала, що під час останньої їхньої зустрічі, Ніна Митрофанівна вже не могла говорити. Вона лише слухала, що розповідала їй Тоня.

Вона вже не розмовляла. Я з нею розмовляла. Я плакала та цілувала її, розповідала, що відбувається. Я вже тоді почала худнути та показала їй, як я схудла. Свідомі такі очі були,

– поділилась вона.

Як розповіла Тоня, діагноз матері шокував їхню родину. Народну артистку відвезли до лікарні, де вона й відійшла у вічність.

Ну новина – новиною. А фізично переживати, це повний капець. Мама сказала, що краще взяти та померти, ніж таке пережити. Те, що вона пережила. Вона відразу в лікарню потрапила та їй стало погано. Вона вже звідти не повернулася,

– розповіла співачка.

За словами Тоні, останні місяці свого життя мама була бадьорою та енергійною. Аж допоки не дізналась про свою хворобу.

Коли вона дізналася про свою хворобу, там є така фраза: "Я до останнього крутилася на одній нозі". Вона була бойова, здорова. Вона ніколи не хотіла, щоб люди знали, як вона це пережила та який вона має вигляд. Вона хотіла, щоб люди запам'ятали її здоровою,

– додала вона.

Інтерв'ю Тоні Матвієнко: дивіться відео онлайн

Про смерть народної артистки

Ніна Матвієнко пішла з життя у жовтні минулого року. Їй було 75 років. Ця звістка змусила плакати багатьох українців, які любили творчість легендарної співачки. Причиною став рак, про який Матвієнко дізналась лише в серпні, за кілька тижнів до смерті.

Рідні співачки розповідали, що вона до останнього не хотіла, щоб хтось бачив її слабкою. Вона завжди вважала себе здоровою людиною та казала, що добре почувається.

Напередодні стало відомо, якими були останні слова народної артистки України. В останньому повідомленні Тоні, Ніна Митрофанівна зізналась, що дуже хоче жити. Співачка шкодувала, що не ставилась уважніше до свого здоров'я.

Також у своєму останньому зверненні Ніна Митрофанівна згадала Україну та назвала себе її дитиною. Вона закликала усіх молитися за батьківщину.