Український співак Арсен Мірзоян не забуває тішити дружину приємностями. Одним з них співачка похвалилась на своїй сторінці.

До слова Для мене це був кінець, – Тоня Матвієнко вперше зізналася, як переживає втрату мами

Тоня Матвієнко показала подарунок від Мірзоян

Співачка в інстаграм-сторіз показала, який сюрприз зробив їй чоловік. На подвір'ї у снігу красувалася ваза, а в ній – букет помаранчевих троянд.

Заходиш у двір, а там троянди,

– поділилась Тоня Матвієнко.



Подарунок для Тоні Матвієнко / Фото з інстаграм-сторіз

Як Тоня Матвієнко переживає втрату