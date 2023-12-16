Український співак Арсен Мірзоян не забуває тішити дружину приємностями. Одним з них співачка похвалилась на своїй сторінці.
До слова Для мене це був кінець, – Тоня Матвієнко вперше зізналася, як переживає втрату мами
Тоня Матвієнко показала подарунок від Мірзоян
Співачка в інстаграм-сторіз показала, який сюрприз зробив їй чоловік. На подвір'ї у снігу красувалася ваза, а в ній – букет помаранчевих троянд.
Заходиш у двір, а там троянди,
– поділилась Тоня Матвієнко.
Подарунок для Тоні Матвієнко / Фото з інстаграм-сторіз
Як Тоня Матвієнко переживає втрату
- Тоня Матвієнко вперше розповіла про свій стан через тиждень після втрати. Тоді вона зізналась, що для неї час нібито зупинився.
- Співачка знайшла відраду в музиці: вона не відмовлялась виходити на сцену та виконувати пісні своєї матері.
- Нещодавно Тоня зізналась, що для неї було шоком і стресом – дізнатись, що мами не стало. Вона не їла, пила снодійні і мало не потрапила в лікарню. Її врятувала робота в університеті та підтримка близьких.