Підтримати захисників може кожен: Тоня Матвієнко стала другом ДШВ

Тоня Матвієнко долучилась до благодійної ініціативи на підтримку Десантно-штурмовим військам ЗСУ. Кожен українець може стати другом наших захисників.

1 липня свою діяльність розпочала Всеукраїнська платформа підтримки Десантно-штурмових військ ЗСУ "Завжди з першими. Друзі ДШВ". Вже кілька публічних людей долучилися до цієї ініціативи.

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Другом ДШВ, зокрема, стала українська співачка Тоня Матвієнко. В інстаграм-сторіз вона заспівала уривок з пісні "Наливайте, браття, кришталеві чаші" та закликала долучатися до допомоги українським захисникам у Десантно-штурмових військах.

Тоня Матвієнко закликала підтримати ДШВ: відео

Як стати другом ДШВ

На сайті платформи можна обрати окрему бригаду чи загалом ДШВ, а також суму щомісячного донату (вона може бути будь-якою). Мета платформи – забезпечити постійну фінансову підтримку бійцям. Кошти будуть спрямовані на покращення умов життя й служби військових, медичне забезпечення та необхідне спорядження.

Серед українських знаменитостей друзями ДШВ також став лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.