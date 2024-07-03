1 июля свою деятельность начала Всеукраинская платформа поддержки Десантно-штурмовых войск ВСУ "Всегда с первыми. Друзья ДШВ". Уже несколько публичных людей присоединились к этой инициативе.

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Другом ДШВ, в частности, стала украинская певица Тоня Матвиенко. В инстаграм-сториз она спела отрывок из песни "Наливайте, браття, кришталеві чаші" и призвала участвовать в помощи украинским защитникам в Десантно-штурмовых войсках.

Тоня Матвиенко призвала поддержать ДШВ: видео

Как стать другом ДШВ

На сайте платформы можно выбрать отдельную бригаду или вообще ДШВ, а также сумму ежемесячного доната (она может быть любой). Цель платформы – обеспечить постоянную финансовую поддержку бойцам. Средства будут направлены на улучшение условий жизни и службы военных, медицинское обеспечение и необходимое снаряжение.

Среди украинских знаменитостей друзьями ДШВ также стал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.