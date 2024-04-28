Tokyo Drift Funk: який тренд у тіктоці запустили військові і патрульна поліція

Ремікс на хіт 2000- х років Tokyo Drift заполонив увесь тікток. Виконавець Eternxlkz подарував нове життя цьому треку. Водночас українські військові і патрульна поліція створили новий тренд, який набирає сотні тисяч переглядів у мережі.

Тікток – місце, де можна гарно проявити свою креативність. Так, у соціальній мережі на піку популярності новий тренд від українських військових та патрульної поліції під пісню Tokyo Drift Funk.

До слова Навіть Укрпошта долучилась до тренду: тікток заполонили відео про загадкову Klavdia Petrivna

У чому суть тренду

Українські захисники та працівники поліції записують кумедні відео, на яких рухаються у такт пісні. Чоловіки тримають у руках листочки, які відкидають з кожною зміною біта в пісні. На аркушах написано, що вони знаходяться в пошуку коханої дівчини, пізніше – напарника, а вже наприкінці стає зрозуміло, що вони шукають нас.

Так, вони оголосили про набір до своїх команд. Користувачів потішила така креативність працівників поліції та військових. Відео збирають від 20 до 128 тисяч лайків.

Що відомо про ремікс Tokyo Drift Funk

Окрім креативного тренду українських захисників і патрульної поліції, у тікток завірусився і ремікс треку Tokyo Drift Funk, який випустив Eternxlkz у цьому році.

Водночас оригіналу пісні виповниться 18 років. Цікаво, що цей хіт став саундтреком до бойовика Джастіна Ліна "Потрійний форсаж: Токійський дрифт". До того ж кліп на оригінальну пісню зібрав 457 мільйонів переглядів.

Завдяки Eternxlkz фонк продовжує набирати популярність і розривати тікток.

Eternxlkz – Tokyo Drift Funk: слухайте пісню онлайн