Тикток – место, где можно хорошо проявить свою креативность. Так, в социальной сети на пике популярности новый тренд украинских военных и патрульной полиции под песню Tokyo Drift Funk.

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В чем суть тренда

Украинские защитники и сотрудники полиции записывают забавные видео, на которых двигаются в такт песне. Мужчины держат в руках листики, которые отбрасывают с каждым изменением бита в песне. На листах написано, что они находятся в поиске любимой девушки, позже – напарника, а уже в конце становится понятно, что они ищут нас.

Так, они объявили о наборе в свои команды. Пользователей порадовала такая креативность сотрудников полиции и военных. Видео собирают от 20 до 128 тысяч лайков.

Что известно о ремиксе Tokyo Drift Funk

Кроме креативного тренда украинских защитников и патрульной полиции, в тикток завирусился и ремикс трека Tokyo Drift Funk, который выпустил Eternxlkz в этом году.

В то же время оригиналу песни исполнится 18 лет. Интересно, что этот хит стал саундтреком к боевику Джастину Лина "Тройной форсаж: Токийский дрифт". К тому же клип на оригинальную песню собрал 457 миллионов просмотров.

Благодаря Eternxlkz фонк продолжает набирать популярность и разрывать тикток.

Eternxlkz – Tokyo Drift Funk: слушайте песню онлайн