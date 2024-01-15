Вона поширила ностальгічне відео, де показала свою реакцію на програш в програмі. Виконавиця додала, що сьогодні такі ролики пробирають її до сліз.
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Тіна Кароль пригадала, як взяла участь в "Караоке на Майдані"
Шанувальниця співачки опублікувала відео, де Тіна дізналася, що не перемогла в шоу. Цей ролик до себе перепостила виконавиця і написала: "Аййй. Кап кап. Сльозки". Очевидно згадавши початок своєї кар'єри та всі труднощі й позитивні моменти, з якими довелося стикнутися за цей час.
Якщо вас не обрали, це не означає, що ви гірші за інших. Ніхто не знає, яке майбутнє для тебе приготував Бог. Не здавайся і продовжуй працювати. А твій успіх до тебе обов'язково прийде. Той, хто сходить з дистанції – нічого не отримує. Але це не про нас,
– говорила раніше знаменитість.
Тіна Кароль згадала про участь в шоу "Караоке на Майдані" / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як починалася кар'єра співачки
- У 2005 році Тіна неодноразово брала участь у відомому талант-шоу Ігоря Кондратюка "Караоке на Майдані", але перемога їй не дісталася.
- Водночас свого успіху в музиці виконавиця таки досягла. Це сталося у тому ж 2005 році після її виступу на престижному юрмальському фестивалі "Нова хвиля".
- Артистка тоді посіла друге місце, привернувши увагу Алли Пугачової. Захоплена приголомшливим виступом Кароль на сцені, Пугачова вручила їй спеціальний фестивальний приз – 50 000 доларів.
- Цікаво, що тоді співачка вклала ці кошти у створення свого дебютного кліпу на трек "Выше облаков".
- Водночас завдяки цьому Тіна Кароль здобула чималу популярність в Україні. Кліп на композицію зараз має понад 8,4 мільйона переглядів.
Тіна Кароль – "Выше облаков": дивіться відео онлайн