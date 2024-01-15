Вона поширила ностальгічне відео, де показала свою реакцію на програш в програмі. Виконавиця додала, що сьогодні такі ролики пробирають її до сліз.

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Тіна Кароль пригадала, як взяла участь в "Караоке на Майдані"

Шанувальниця співачки опублікувала відео, де Тіна дізналася, що не перемогла в шоу. Цей ролик до себе перепостила виконавиця і написала: "Аййй. Кап кап. Сльозки". Очевидно згадавши початок своєї кар'єри та всі труднощі й позитивні моменти, з якими довелося стикнутися за цей час.

Якщо вас не обрали, це не означає, що ви гірші за інших. Ніхто не знає, яке майбутнє для тебе приготував Бог. Не здавайся і продовжуй працювати. А твій успіх до тебе обов'язково прийде. Той, хто сходить з дистанції – нічого не отримує. Але це не про нас,

– говорила раніше знаменитість.



Тіна Кароль згадала про участь в шоу "Караоке на Майдані" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як починалася кар'єра співачки

У 2005 році Тіна неодноразово брала участь у відомому талант-шоу Ігоря Кондратюка "Караоке на Майдані", але перемога їй не дісталася.

Водночас свого успіху в музиці виконавиця таки досягла. Це сталося у тому ж 2005 році після її виступу на престижному юрмальському фестивалі "Нова хвиля".

Артистка тоді посіла друге місце, привернувши увагу Алли Пугачової. Захоплена приголомшливим виступом Кароль на сцені, Пугачова вручила їй спеціальний фестивальний приз – 50 000 доларів.

Цікаво, що тоді співачка вклала ці кошти у створення свого дебютного кліпу на трек "Выше облаков".

Водночас завдяки цьому Тіна Кароль здобула чималу популярність в Україні. Кліп на композицію зараз має понад 8,4 мільйона переглядів.

Тіна Кароль – "Выше облаков": дивіться відео онлайн