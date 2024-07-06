Закоханий YAKTAK і космічні TVORCHI: 6 хітів тижня, які не залишать байдужим

Українські артисти продовжують тішити прихильників музичними новинками. Останній тиждень запам'ятався піснями про кохання та боротьбу з життєвими труднощами.

Show 24 розповість детальніше про 6 хітів цього тижня. Серед них нові треки Тіни Кароль, SHUMEI, TVORCHI, YAKTAK та інших артистів, які варто почути.

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CHEEV

У новій композиції "Рани" артист розповідає про біль, який люди ховають під вдаваною впевненістю. За сюжетом кліпу виконавець співає коханій на тлі жвавого мегаполіса. Обраницею співака у відеороботі стала авторка хітів – Геля Зозуля.

Cheev – "Рана": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов

Артист презентував роботу "Лагідний гай" – романтичну баладу, яка поєднує пристрасть стосунків та атмосферу літніх вечорів. Співак переклав цю пісню з російської, залишивши ті ж самі сенси. Трек виконавця розповідає про почуття закоханості та нестямну любов.

Нікіта Кісельов – "Лагідний гай": слухайте пісню онлайн

STASYA

Пісня "Даруй тепло" порушує питання людських слабкостей і сили духу. Головна ідея треку – не втрачати ритму життя, попри всі помилки й падіння. Водночас артистка закликає дарувати людям тепло та любов, яка може змінити світ.

STASYA – "Даруй тепло": дивіться відео онлайн

YAKTAK

Артист презентував пісню "Лілії", в якій говорить про глибокі та щирі почуття. Композиція занурює слухача в атмосферу юнацької закоханості, яку не можуть зруйнувати жодні труднощі. Трек змальовує образ кохання, яке не боїться перешкод.

YAKTAK – "Лілії": дивіться відео онлайн

TVORCHI

Виконавці запрем'єрили трек Supernatural, який написали під впливом пережитих емоцій за минулі три роки. Пісня оповідає історію таємної закоханості – коли всередині палають почуття та з'являється бажання робити божевільні вчинки. У відеороботі гурт постав у нестандартних образах: Джеффрі з вогняними очима, а Андрій – з білосніжним волоссям.

TVORCHI – Supernatural: дивіться відео онлайн

Тіна Кароль та SHUMEI

Композиція "Дзвони" розкриває історію складних романтичних стосунків, сповнених туги та емоційної залежності. У кліпі переплітаються кадри емоційного виконання пісні та фрагменти робочих обговорень між музикантами. За словами Кароль, її зачарувала романтика та мелодійність треку, який написав SHUMEI.

Тіна Кароль та SHUMEI – "Дзвони": дивіться відео онлайн

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