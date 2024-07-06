Закоханий YAKTAK і космічні TVORCHI: 6 хітів тижня, які не залишать байдужим
Українські артисти продовжують тішити прихильників музичними новинками. Останній тиждень запам'ятався піснями про кохання та боротьбу з життєвими труднощами.
Show 24 розповість детальніше про 6 хітів цього тижня. Серед них нові треки Тіни Кароль, SHUMEI, TVORCHI, YAKTAK та інших артистів, які варто почути.
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CHEEV
У новій композиції "Рани" артист розповідає про біль, який люди ховають під вдаваною впевненістю. За сюжетом кліпу виконавець співає коханій на тлі жвавого мегаполіса. Обраницею співака у відеороботі стала авторка хітів – Геля Зозуля.
Cheev – "Рана": дивіться відео онлайн
Нікіта Кісельов
Артист презентував роботу "Лагідний гай" – романтичну баладу, яка поєднує пристрасть стосунків та атмосферу літніх вечорів. Співак переклав цю пісню з російської, залишивши ті ж самі сенси. Трек виконавця розповідає про почуття закоханості та нестямну любов.
Нікіта Кісельов – "Лагідний гай": слухайте пісню онлайн
STASYA
Пісня "Даруй тепло" порушує питання людських слабкостей і сили духу. Головна ідея треку – не втрачати ритму життя, попри всі помилки й падіння. Водночас артистка закликає дарувати людям тепло та любов, яка може змінити світ.
STASYA – "Даруй тепло": дивіться відео онлайн
YAKTAK
Артист презентував пісню "Лілії", в якій говорить про глибокі та щирі почуття. Композиція занурює слухача в атмосферу юнацької закоханості, яку не можуть зруйнувати жодні труднощі. Трек змальовує образ кохання, яке не боїться перешкод.
YAKTAK – "Лілії": дивіться відео онлайн
TVORCHI
Виконавці запрем'єрили трек Supernatural, який написали під впливом пережитих емоцій за минулі три роки. Пісня оповідає історію таємної закоханості – коли всередині палають почуття та з'являється бажання робити божевільні вчинки. У відеороботі гурт постав у нестандартних образах: Джеффрі з вогняними очима, а Андрій – з білосніжним волоссям.
TVORCHI – Supernatural: дивіться відео онлайн
Тіна Кароль та SHUMEI
Композиція "Дзвони" розкриває історію складних романтичних стосунків, сповнених туги та емоційної залежності. У кліпі переплітаються кадри емоційного виконання пісні та фрагменти робочих обговорень між музикантами. За словами Кароль, її зачарувала романтика та мелодійність треку, який написав SHUMEI.
Тіна Кароль та SHUMEI – "Дзвони": дивіться відео онлайн
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