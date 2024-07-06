Show 24 расскажет подробнее о 6 хитах этой недели. Среди них новые треки Тины Кароль, SHUMEI, TVORCHI, YAKTAK и других артистов, которые стоит услышать.

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CHEEV

В новой композиции "Раны" артист рассказывает о боли, которую люди прячут под притворной уверенностью. По сюжету клипа исполнитель поет любимой на фоне оживленного мегаполиса. Избранницей певца в видеоработе стала автор хитов – Геля Зозуля.

Cheev – "Рана": смотрите видео онлайн

Никита Киселев

Артист представил работу "Лагідний гай" – романтическую балладу, которая сочетает страсть отношений и атмосферу летних вечеров. Певец перевел эту песню с русского, оставив те же самые смыслы. Трек исполнителя рассказывает о чувстве влюбленности и неистовой любви.

Никита Киселев – "Лагідний гай": слушайте песню онлайн

STASYA

Песня "Даруй тепло" поднимает вопрос человеческих слабостей и силы духа. Главная идея трека – не терять ритма жизни, несмотря на все ошибки и падения. В то же время артистка призывает дарить людям тепло и любовь, которая может изменить мир.

STASYA – "Даруй тепло": смотрите видео онлайн

YAKTAK

Артист представил песню "Лилии", в которой говорит о глубоких и искренних чувствах. Композиция погружает слушателя в атмосферу юношеской влюбленности, которую не могут разрушить никакие трудности. Трек изображает образ любви, которая не боится препятствий.

YAKTAK – "Лилии": смотрите видео онлайн

TVORCHI

Исполнители запремьерили трек Supernatural, который написали под влиянием пережитых эмоций за прошедшие три года. Песня повествует историю тайной влюбленности – когда внутри пылают чувства и появляется желание делать безумные поступки. В видеоработе группа предстала в нестандартных образах: Джеффри с огненными глазами, а Андрей – с белоснежными волосами.

TVORCHI – Supernatural: смотрите видео онлайн

Тина Кароль и SHUMEI

Композиция "Дзвони" раскрывает историю сложных романтических отношений, полных тоски и эмоциональной зависимости. В клипе переплетаются кадры эмоционального исполнения песни и фрагменты рабочих обсуждений между музыкантами. По словам Кароль, ее очаровала романтика и мелодичность трека, который написал SHUMEI.

Тина Кароль и SHUMEI – "Дзвони": смотрите видео онлайн

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