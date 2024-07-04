Неочікуваний дует: Тіна Кароль та SHUMEI знову здивували фанів ніжним треком про кохання

Тіна Кароль та SHUMEI презентували нову композицію "Дзвони". Це вже друга їхня спільна пісня всього за три місяці.

Шанувальники високо оцінили поєднання голосів виконавців. Вони називають трек "хітом" і пророкують йому перші місця в чартах.

Цікаво Христина Соловій розсекретила ім'я загадкової Klavdia Petrivna

Композиція "Дзвони" розкриває історію складних романтичних стосунків, сповнених туги та емоційної залежності.

Ідея створити другий дует належить Олегу. Він є автором цієї пісні, на відміну від попередньої "Стерва", яку написала я. Мене зачарували романтика та мелодійність треку. Співати з Олегом – це справжнє задоволення, адже він один з найкращих голосів і тембрів в Україні. Завжди музично, професійно і з чудовим вайбом,

– розповіла Тіна.

Разом із релізом пісні Кароль та SHUMEI також випустили кліп до нового треку. Режисерська концепція відео дозволяє глядачам зазирнути за лаштунки творчого процесу. У відео органічно переплітаються кадри емоційного виконання пісні та фрагменти робочих обговорень між музикантами. Такий підхід дозволяє шанувальникам відчути себе частиною творчого процесу.

Тіна Кароль та SHUMEI – "Дзвони": дивіться відео онлайн

Фани захоплено відгукнулися про композицію, відзначаючи її якість та емоційність

"Гарна пісня. Крутий дует. Дякую за вашу роботу";

"Це хіт. Тіно, ви неймовірна, пророкую перші сходинки в усіх чартах";

"Така приємна пісня, чуттєво, гарний вокал, професійно";

"Суцільна насолода. Чуттєво, ніжно, пристрасно. Я в захваті від вас";

"Гарний та гармонійний дует. Голоси поєднуються класно";

"Так ніжно, пісня навіює літню ностальгію, дякую вам".

Нагадаємо, у квітні цього року в Тіни та SHUMEI вже виходив спільний трек. Тоді дует презентував пісню "Стерва", що розповідає про пристрасне кохання, яке є основою міцних стосунків.