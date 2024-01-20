Артистка поспілкувалася з шанувальниками в інстаграм-сторіз та відповіла на їхні найпопулярніші запитання. У співачки поцікавилися, як вона підтримує фізичну форму.

До слова Ідеал жіночої краси: Тіна Кароль викликала фурор у сукні з розрізами по тілу

Тіна Кароль про свої секрети краси

Тіна Кароль розповіла, що підтримує своє фізичне здоров'я, займаючись йогою. Виконавиця обрала один із найскладніших стилів, що потребує витримки та гнучкості.

Заразом співачка показала себе на тренуванні – вона саме виконала непросту асану, для якої схрестила ноги та підняла себе лише руками.

Аштанга йога та мислення. Фото сьогоднішнє,

– підписала знімок артистка.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Секрети краси українських зірок